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Дуплексы во Влёра (область), Албания

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21 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном продается в Радхиме, Влёра, Албания. Ощутите со…
$247,890
НДС
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Albania Property Group
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,505
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влоре, «Altera Residence», современный и амбици…
$461,330
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
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Investment Realty Group
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,284
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$215,242
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную недвижимость на берегу моря в Радхимэ, Влоре, г…
$260,986
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3
Duplex 2+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlora, одном из самых востребованных …
$882,698
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Future Home Invest
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Дуплекс 2 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается новый двухуровневый пентхаус в Влёре, Албания. Расположен в идеальном месте, в одн…
$146,210
НДС
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Albania Property Group
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Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$364,572
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,667
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$219,986
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 4 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$363,695
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Дуплекс 3 комнаты в Qeparo, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Qeparo, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
В самом сердце Албанской Ривьеры, в современной резиденции «Каменная деревня» в Кепаро, на п…
$388,737
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Investment Realty Group
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Дуплекс 3 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Откройте для себя спокойствие у моря на этом прекрасном морском курорте. Погрузитесь в ритми…
$336,797
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Palase, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
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Investment Realty Group
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,667
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влора, «Altera Residence», современный и амбици…
$468,141
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$213,863
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 3 комнаты в Gjilek, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 3
Duplex 3+1+2 продается в элитной резиденции Sun Palace Vlore, одном из самых востребованных …
$965,455
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Future Home Invest
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Дуплекс в Влёра, Албания
Дуплекс
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 2
✅ Цена продажи: 95 000 евро✅ Расположение: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Общая площадь по …
$107,740
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Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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