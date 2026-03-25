Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE

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Middal Residence — это пятиэтажное средиземноморское здание в 300 метрах от моря в районе Мали-и-Робит, с квартирами-лофтами, фасадами из травертина и внутренним двором с бассейном.
Middal Residence — это «сестринский» проект Grand Marina, построенный тем же девелопером и относящийся к той же продуктовой линейке. Здание высотой в пять этажей, облицованное травертином, окружает центральный двор с бассейном. На первом и последнем этажах расположены квартиры-лофты, предусмотрен один подземный уровень для парковки.
Квартиры представлены в формате лофтов и классических планировок площадью от 50 до 92 м². Цена зависит от условий оплаты:
· €1,050 за м² при 90% предоплате
· €1,100 за м² при 50% предоплате
· €1,150 за м² при рассрочке 20/20/20/20/10
За вид на бассейн добавляется €50 за м². Таким образом, стоимость квартиры начинается от €52,000, а машино-место стоит €15,000.
Выбор между Middal и Grand Marina сводится в основном к отделке и бюджету: оба комплекса расположены в одном тихом районе у соснового пляжа, оба подходят для сезонной аренды или недорогого второго жилья, и оба ориентированы на покупателей, делающих первый шаг в албанскую недвижимость.
Прогнозируемая доходность Middal в первый арендный сезон составляет 29%, а рост стоимости к моменту сдачи объекта — 18%.