Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE

Middal Residence — это пятиэтажное средиземноморское здание в 300 метрах от моря в районе Мали-и-Робит, с квартирами-лофтами, фасадами из травертина и внутренним двором с бассейном. Middal Residence — это «сестринский» проект Grand Marina, построенный тем же девелопером и относящийся к той же продуктовой линейке. Здание высотой в пять этажей, облицованное травертином, окружает центральный двор с бассейном. На первом и последнем этажах расположены квартиры-лофты, предусмотрен один подземный уровень для парковки. Квартиры представлены в формате лофтов и классических планировок площадью от 50 до 92 м². Цена зависит от условий оплаты: · €1,050 за м² при 90% предоплате · €1,100 за м² при 50% предоплате · €1,150 за м² при рассрочке 20/20/20/20/10 За вид на бассейн добавляется €50 за м². Таким образом, стоимость квартиры начинается от €52,000, а машино-место стоит €15,000. Выбор между Middal и Grand Marina сводится в основном к отделке и бюджету: оба комплекса расположены в одном тихом районе у соснового пляжа, оба подходят для сезонной аренды или недорогого второго жилья, и оба ориентированы на покупателей, делающих первый шаг в албанскую недвижимость. Прогнозируемая доходность Middal в первый арендный сезон составляет 29%, а рост стоимости к моменту сдачи объекта — 18%.