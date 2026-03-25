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Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE

Golem, Албания
от
$59,349
от
$1,198/м²
;
5
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ID: 38848
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Центральная Албания
  • Район
    Тирана (область)
  • Город
    Bashkia Kavaje
  • Деревня
    Golem
  • Адрес
    Hotel Princ

О комплексе

Middal Residence — это пятиэтажное средиземноморское здание в 300 метрах от моря в районе Мали-и-Робит, с квартирами-лофтами, фасадами из травертина и внутренним двором с бассейном. Middal Residence — это «сестринский» проект Grand Marina, построенный тем же девелопером и относящийся к той же продуктовой линейке. Здание высотой в пять этажей, облицованное травертином, окружает центральный двор с бассейном. На первом и последнем этажах расположены квартиры-лофты, предусмотрен один подземный уровень для парковки. Квартиры представлены в формате лофтов и классических планировок площадью от 50 до 92 м². Цена зависит от условий оплаты: · €1,050 за м² при 90% предоплате · €1,100 за м² при 50% предоплате · €1,150 за м² при рассрочке 20/20/20/20/10 За вид на бассейн добавляется €50 за м². Таким образом, стоимость квартиры начинается от €52,000, а машино-место стоит €15,000. Выбор между Middal и Grand Marina сводится в основном к отделке и бюджету: оба комплекса расположены в одном тихом районе у соснового пляжа, оба подходят для сезонной аренды или недорогого второго жилья, и оба ориентированы на покупателей, делающих первый шаг в албанскую недвижимость. Прогнозируемая доходность Middal в первый арендный сезон составляет 29%, а рост стоимости к моменту сдачи объекта — 18%.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.5
Цена за м², USD 1,255
Цена квартиры, USD 49,591

Местонахождение на карте

Golem, Албания
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс MIDDAL RESIDENCE
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от
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