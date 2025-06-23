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Отели в Дурресе, Албания

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3 объекта найдено
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! в Дуррес, Албания
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Super Apart-Hotel с 5 апартаментами-студиями в районе новой Порт-Роуд, ДурресЭтот апарт-отел…
$635,744
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Century 21 Eon
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Отель 700 м² в Дуррес, Албания
Отель 700 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, р-н Plazh в городе Дуррес. Отель состоит из 15 но…
$1,73 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель в Дуррес, Албания
Отель
Дуррес, Албания
Число комнат 44
$1,94 млн
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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