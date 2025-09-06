Показать объекты на карте Показать объекты списком
Склады в Дурресе, Албания

12 объектов найдено
Склад 436 м² в Дуррес, Албания
Склад 436 м²
Дуррес, Албания
Площадь 436 м²
Склад расположен в районе Шкозе очень близко к главной дороге в Дурресе. Недвижимость имеет …
$584,869
Закрыть
Склад в Дуррес, Албания
Склад
Дуррес, Албания
Гараж расположен за больницей в Дурресе, в недавно построенном здании, построенном в последн…
$10,528
Склад 65 м² в Дуррес, Албания
Склад 65 м²
Дуррес, Албания
Площадь 65 м²
Этаж -1
2 2 Гаражи расположены в Спиталле, Дуррес в новом здании. Свойство имеет общую поверхность 6…
$58,487
Склад 185 м² в Дуррес, Албания
Склад 185 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Склад расположен в ИШ Кенете, Дуррес очень близко к главной дороге. Недвижимость имеет земел…
$257,342
Склад 73 м² в Дуррес, Албания
Склад 73 м²
Дуррес, Албания
Площадь 73 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$50,884
Склад 3 230 м² в Дуррес, Албания
Склад 3 230 м²
Дуррес, Албания
Площадь 3 230 м²
Строительство и земля для продажи в Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, напротив AG Motors. Э…
$877,304
Склад 21 м² в Дуррес, Албания
Склад 21 м²
Дуррес, Албания
Площадь 21 м²
Этаж -1
Гараж на продажу с подвалом возле Маркаты в Дурресе, который имеет общую площадь 21,1 м2 и п…
$23,395
Склад 850 м² в Дуррес, Албания
Склад 850 м²
Дуррес, Албания
Площадь 850 м²
Здание расположено на обочине дороги в Иш-Кенте, Дуррес. Он имеет 303 м2 строительства в соо…
$386,014
Склад 60 м² в Дуррес, Албания
Склад 60 м²
Дуррес, Албания
Площадь 60 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$41,760
Склад 700 м² в Дуррес, Албания
Склад 700 м²
Дуррес, Албания
Площадь 700 м²
Склад расположен по главной дороге в Хафзотай. Это свойство имеет 1550 м2 земли и 700 м2 стр…
$698,740
Склад 50 м² в Дуррес, Албания
Склад 50 м²
Дуррес, Албания
Площадь 50 м²
Этаж -1/10
Гараж расположен на 1 этаже здания в районе пляжа Дуррес недалеко от центрального почтового …
$29,114
Склад 576 м² в Дуррес, Албания
Склад 576 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Этаж 2/2
Недвижимость расположена на шоссе Тирана-Дюррес между эстакадой Флэйк и Королевским газом. О…
$1,75 млн
