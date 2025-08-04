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AFS Real Estate Management

Durres, Lagija 13, Rruga Bajram Curri, Plazh, Godine me nr. Pasurie 28/323+1-65
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:23
(UTC+2:00, Europe/Tirane)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Vasyl Silvanskyi
Vasyl Silvanskyi
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EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 202 Коммерческая недвижимость 29 Долгосрочная аренда 156 Земельные участки 10
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
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CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 259 Коммерческая недвижимость 5 Долгосрочная аренда 28 Земельные участки 1
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!)  Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
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PRO Silver
Century 21 Eon
Албания, Дуррес
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 411 Коммерческая недвижимость 19 Долгосрочная аренда 36 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 11
Агентство недвижимости Century 21 Eon, Durres в Албании открыто с 2019 года и насчитывает более 40 агентов, что делает нас одним из крупнейших агенств в Дурресе и Албании. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 86 странах мира …
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Saranda Elite's Realty Group
Албания, Саранда
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 11
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
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IREA PROPERTY LTD
Албания, Влёра
Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 9
Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры. Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке. Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недв…
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