Tarsus, Turcja

od €90,000

Zamknięty kompleks mieszkalny z wieloma udogodnieniami, w tym ogrodem z fontannami, telewizją satelitarną, boiskami sportowymi i zabawowymi, ochroną, altanami do rekreacji. Mieszkania są gotowe do wynajęcia. Wszystkie bloki mają trzy sypialnie. We wszystkich blokach i na każdym piętrze w 4 mieszkaniach. Nadaje się do obywatelstwa. Cechy mieszkań Inne udogodnienia: domofon, system przeciwpożarowy, zestaw kuchenny z granitowym blatem, szafka w korytarzu, podwieszany sufit z płyt gipsowo-kartonowych, laminat laminowany 10 mm, okna plastikowe z oknami z podwójnymi szybami, metalowe drzwi wejściowe 1. klasy ochronnej z dodatkowymi zamkami, płytką ceramiczną w łazience, szafkami i toaletkami w łazience. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Odległość od morza (km): 22,6 Odległość od plaży (km): 22,6 Odległość od autostrady (km): 2