Kompleks mieszkalny Studia z garderobami w Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Studio w kompleksie Sun Maria Beach
Filmy apartamentów dostępne na życzenie.
To 46-metrowe studio z garderobą znajduje się na 7. piętrze.
Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy składa się z jednego 10-piętrowego budynku, położonego 350 metrów dalej, w dzielnicy Erdemli.
Wszystkie apartamenty będą gotowe do zamieszkania, z wbudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi i wieloma innymi udogodnieniami.
Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, powstają nowe osiedla i przyciąga coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady, a sklepy i supermarkety znajdują się w zasięgu spaceru.
Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.
Infrastruktura:
