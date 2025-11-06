  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Studia z garderobami w Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Erdemli, Turcja
od
$41,351
13
ID: 33252
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Studio w kompleksie Sun Maria Beach

Filmy apartamentów dostępne na życzenie.
To 46-metrowe studio z garderobą znajduje się na 7. piętrze.

Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy składa się z jednego 10-piętrowego budynku, położonego 350 metrów dalej, w dzielnicy Erdemli.

Wszystkie apartamenty będą gotowe do zamieszkania, z wbudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi i wieloma innymi udogodnieniami.

Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, powstają nowe osiedla i przyciąga coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady, a sklepy i supermarkety znajdują się w zasięgu spaceru.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Siłownia
  • Altany
  • Miejsce do grillowania
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking
  • Generator prądu
  • Monitoring 24/7
  • Ochrona 24/7
  • Zagospodarowany teren

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
