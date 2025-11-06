Kompleks mieszkalny Studia z garderobami w Sun Maria Beach - Erdemli | Mersin.

Studio w kompleksie Sun Maria Beach



Filmy apartamentów dostępne na życzenie.

To 46-metrowe studio z garderobą znajduje się na 7. piętrze.

Ten nowoczesny kompleks mieszkaniowy składa się z jednego 10-piętrowego budynku, położonego 350 metrów dalej, w dzielnicy Erdemli.

Wszystkie apartamenty będą gotowe do zamieszkania, z wbudowanymi kuchniami, w pełni wyposażonymi łazienkami, drzwiami wewnętrznymi i wieloma innymi udogodnieniami.

Dzielnica Erdemli dynamicznie się rozwija, powstają nowe osiedla i przyciąga coraz więcej inwestorów. Oferuje szeroką linię brzegową, pobliskie parki i promenady, a sklepy i supermarkety znajdują się w zasięgu spaceru.

Termin ukończenia: IV kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Zjeżdżalnie wodne

Sauna

Łaźnia turecka

Siłownia

Altany

Miejsce do grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Parking

Generator prądu

Monitoring 24/7

Ochrona 24/7

Zagospodarowany teren

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.