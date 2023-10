Kaliningrad, Rosja

od €65,000

35–112 m² 6

Poddaj się: 2023

Przygotujcie się, przyjaciele! Teraz opowiem o możliwości, której nie można przegapić! Czy kiedykolwiek marzyłeś o swoim kącie nad morzem? Mamy więc to, czego potrzebujesz! Oferujemy możliwość zakupu mieszkań nad morzem w Mersin, co nie tylko przekroczy wszystkie Twoje oczekiwania, ale także sprawi, że Twoje życie będzie niesamowicie jasne i interesujące! Możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji, które pasują do każdego smaku i portfela. Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu! Apartamenty 1 + 1, 2 + 1. 1 + 1 Powierzchnia całkowita 61 M2 2 + 1 Powierzchnia całkowita 75 M2 Wszystkie apartamenty są widoczne na morzu z 1. piętra 14-piętrowy dom, jeden blok System nadzoru wideo Plac zabaw Generator Otwarty parking Basen Obszar rekreacji Wszystkie węzły transportowe Kawiarnie, restauracje Szkoły, apteki 200 metrów do morza PAŃSTWO W WYMIARZE 50% ODLEGŁOŚCI W ODNIESIENIU DO 6 MIESIĘCY Zakończenie budowy grudzień 2023 r