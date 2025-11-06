Kompleks mieszkalny Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.

Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1

Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, luksusowego kompleksu mieszkaniowego Ilkem Rio 1, z rabatem 10 000 euro w porównaniu z ceną wywoławczą dewelopera.

Lokalizacja i koncepcja

Kompleks położony jest w dzielnicy Tomük w Mersin, zaledwie 650 metrów od plaży. Projekt został zaprojektowany jako nowoczesny hotel z całorocznymi udogodnieniami, co czyni go idealną inwestycją.

Cechy kompleksu

Dwa 8-piętrowe budynki na strzeżonym osiedlu o powierzchni 6465 m²

512 apartamentów w układzie 1+0 i 1+1

Termin ukończenia: III kwartał 2026 r.

Co jest wliczone w cenę apartamentu

Cena obejmuje wysokiej jakości remont w europejskim standardzie oraz pełne wyposażenie:

podłogi ceramiczne w korytarzu, łazience i na balkonach

podłogi laminowane w salonach

meble w zabudowie w korytarzu

meble kuchenne z płyty MDF

w pełni wyposażone łazienki

sufity gipsowo-kartonowe

stalowe drzwi wejściowe

szafka RTV

okablowanie ogrzewania gazowego

Infrastruktura okolicy

W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia miejskie:

kawiarnie, restauracje, bary

sklepy i centra handlowe

szpitale i apteki

parki

banki

przystanki komunikacji miejskiej

Rentowność i zarządzanie

Spółka zarządzająca Missafir (analogiczna do tureckiego Airbnb) przejmuje pełne zarządzanie najmem:

Właściciel otrzymuje 70% przychodów

Opłata za zarządzanie: 30%

Szacowany zysk: 10–14% rocznie w euro

Średnia stawka dzienna: od 43 do 97 euro (w zależności od sezonu)

Średnie obłożenie: 65%

Roczny dochód: od 9944 do 13 453 euro

Zwrot z inwestycji: ~5 lat (17%)

Wewnętrzna infrastruktura kompleksu

Ogród tropikalny i projekt krajobrazu

Basen zewnętrzny

Brodzik dla dzieci

Restauracja i kawiarnia

Dozorca i ogrodnik

Siłownia

Sauna i łaźnia turecka

Sala gier

Kino

Miejsce do grillowania

Plac zabaw dla dzieci

Ogrzewanie gazowe

Generator prądu

Parking dla rowerów

Parking kryty i zewnętrzny

Ochrona i monitoring 24/7

Jak dowiedzieć się więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, warunków zakupu i perspektyw inwestycyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.