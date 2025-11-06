  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Erdemli
  4. Kompleks mieszkalny Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.

Kompleks mieszkalny Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.

Erdemli, Turcja
od
$46,077
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33251
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Erdemli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1

Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, luksusowego kompleksu mieszkaniowego Ilkem Rio 1, z rabatem 10 000 euro w porównaniu z ceną wywoławczą dewelopera.

Lokalizacja i koncepcja

Kompleks położony jest w dzielnicy Tomük w Mersin, zaledwie 650 metrów od plaży. Projekt został zaprojektowany jako nowoczesny hotel z całorocznymi udogodnieniami, co czyni go idealną inwestycją.

Cechy kompleksu

  • Dwa 8-piętrowe budynki na strzeżonym osiedlu o powierzchni 6465 m²
  • 512 apartamentów w układzie 1+0 i 1+1
  • Termin ukończenia: III kwartał 2026 r.

Co jest wliczone w cenę apartamentu
Cena obejmuje wysokiej jakości remont w europejskim standardzie oraz pełne wyposażenie:

  • podłogi ceramiczne w korytarzu, łazience i na balkonach
  • podłogi laminowane w salonach
  • meble w zabudowie w korytarzu
  • meble kuchenne z płyty MDF
  • w pełni wyposażone łazienki
  • sufity gipsowo-kartonowe
  • stalowe drzwi wejściowe
  • szafka RTV
  • okablowanie ogrzewania gazowego

Infrastruktura okolicy
W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia miejskie:

  • kawiarnie, restauracje, bary
  • sklepy i centra handlowe
  • szpitale i apteki
  • parki
  • banki
  • przystanki komunikacji miejskiej

Rentowność i zarządzanie
Spółka zarządzająca Missafir (analogiczna do tureckiego Airbnb) przejmuje pełne zarządzanie najmem:

  • Właściciel otrzymuje 70% przychodów
  • Opłata za zarządzanie: 30%
  • Szacowany zysk: 10–14% rocznie w euro
  • Średnia stawka dzienna: od 43 do 97 euro (w zależności od sezonu)
  • Średnie obłożenie: 65%
  • Roczny dochód: od 9944 do 13 453 euro
  • Zwrot z inwestycji: ~5 lat (17%)

Wewnętrzna infrastruktura kompleksu

  • Ogród tropikalny i projekt krajobrazu
  • Basen zewnętrzny
  • Brodzik dla dzieci
  • Restauracja i kawiarnia
  • Dozorca i ogrodnik
  • Siłownia
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Sala gier
  • Kino
  • Miejsce do grillowania
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ogrzewanie gazowe
  • Generator prądu
  • Parking dla rowerów
  • Parking kryty i zewnętrzny
  • Ochrona i monitoring 24/7

Jak dowiedzieć się więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, warunków zakupu i perspektyw inwestycyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Erdemli, Turcja
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

