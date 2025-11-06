Kompleks mieszkalny Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.

Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1
Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, luksusowego kompleksu mieszkaniowego Ilkem Rio 1, z rabatem 10 000 euro w porównaniu z ceną wywoławczą dewelopera.
Lokalizacja i koncepcja
Kompleks położony jest w dzielnicy Tomük w Mersin, zaledwie 650 metrów od plaży. Projekt został zaprojektowany jako nowoczesny hotel z całorocznymi udogodnieniami, co czyni go idealną inwestycją.
Cechy kompleksu
- Dwa 8-piętrowe budynki na strzeżonym osiedlu o powierzchni 6465 m²
- 512 apartamentów w układzie 1+0 i 1+1
- Termin ukończenia: III kwartał 2026 r.
Co jest wliczone w cenę apartamentu
Cena obejmuje wysokiej jakości remont w europejskim standardzie oraz pełne wyposażenie:
- podłogi ceramiczne w korytarzu, łazience i na balkonach
- podłogi laminowane w salonach
- meble w zabudowie w korytarzu
- meble kuchenne z płyty MDF
- w pełni wyposażone łazienki
- sufity gipsowo-kartonowe
- stalowe drzwi wejściowe
- szafka RTV
- okablowanie ogrzewania gazowego
Infrastruktura okolicy
W pobliżu kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia miejskie:
- kawiarnie, restauracje, bary
- sklepy i centra handlowe
- szpitale i apteki
- parki
- banki
- przystanki komunikacji miejskiej
Rentowność i zarządzanie
Spółka zarządzająca Missafir (analogiczna do tureckiego Airbnb) przejmuje pełne zarządzanie najmem:
- Właściciel otrzymuje 70% przychodów
- Opłata za zarządzanie: 30%
- Szacowany zysk: 10–14% rocznie w euro
- Średnia stawka dzienna: od 43 do 97 euro (w zależności od sezonu)
- Średnie obłożenie: 65%
- Roczny dochód: od 9944 do 13 453 euro
- Zwrot z inwestycji: ~5 lat (17%)
Wewnętrzna infrastruktura kompleksu
- Ogród tropikalny i projekt krajobrazu
- Basen zewnętrzny
- Brodzik dla dzieci
- Restauracja i kawiarnia
- Dozorca i ogrodnik
- Siłownia
- Sauna i łaźnia turecka
- Sala gier
- Kino
- Miejsce do grillowania
- Plac zabaw dla dzieci
- Ogrzewanie gazowe
- Generator prądu
- Parking dla rowerów
- Parking kryty i zewnętrzny
- Ochrona i monitoring 24/7
Jak dowiedzieć się więcej
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, warunków zakupu i perspektyw inwestycyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.