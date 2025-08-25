Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy

Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy

Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne linie komunikacyjne. Projekt w Bakırköy, Ataköy zapewnia łatwy dostęp do autostrady TEM z autostradą E5 i autostradą havza.

Stylowe mieszkania znajdują się w pobliżu wielu udogodnień, w tym szkół, banków, szpitali, kawiarni, restauracji i sklepów. W odległości krótkiego spaceru od kompleksu znajduje się także wiele centrów handlowych.

Mieszkania na sprzedaż w İstanbul Bakırköy znajdują się 10 minut od placu Sultanahmet, 20 minut od Taksim, 1 km od przystani Ataköy, 2 km od międzynarodowego lotniska Atatürk, 17 km od Mostu Męczenników 15 Lipca i 25 km od mostu Fatih Sultan Mehmet.

Dobrze zlokalizowane mieszkania znajdują się w kompleksie składającym się z 4 faz, na łącznej powierzchni 127.600 m². Inwestycja obejmuje 53 900 m²2 powierzchni budowlanej, 6185 m² sztucznego stawu i 33 000 m² terenów zielonych. Projekt obejmuje także 1200 m prywatnej linii brzegowej.

Prestiżowy projekt realizowany jest w koncepcji hotelu i luksusowej rezydencji z materiałów najwyższej klasy. Mieszkania w projekcie charakteryzują się stylowym designem.

Apartamenty z widokiem na morze w Bakırköy znajdują się na terenie kompleksu z rozległym ogrodem, ścieżkami spacerowymi, krytym parkingiem, krytym basenem, sauną i łaźnią turecką.

