Kompleks mieszkalny A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Pakiet niedrogich apartamentów dla tureckiego obywatelstwa.

Pakiet apartamentów:

Trzy apartamenty - 2 + 1 (102 m ²) + 2 + 1 (98 m ²) + 1 + 1 (65 m ²) za 435 000 USD

Projekt One Gunesli znajduje się w dzielnicy Bagcilar po europejskiej stronie Stambułu.

Projekt zbudowany jest na powierzchni 17,200 m ² i składa się z 10 bloków po 15 pięter, obejmujących 700 apartamentów i 9 pomieszczeń handlowych.

Złożona infrastruktura:

Przestronne tereny oferują udogodnienia dla komfortowego życia:

Basen kryty

Sala fitness

Sauna

Place zabaw dla dzieci

Obszary społeczne

Sklepy i kawiarnie

Parking kryty i na zewnątrz

Wygodny dostęp do transportu i bliskość centrów handlowych, szkół i obiektów medycznych sprawiają, że obszar idealny dla komfortowego codziennego życia.

Projekt jest zlokalizowany:

600 m od stacji metra,

2,2 km od Atlas University Hospital,

3,4 km od 212 Outlet Mall,

14 km od Forum Istanbul,

35 km od międzynarodowego lotniska w Stambule.

Metody płatności:

Transfery bankowe

Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH

Prawnik naszej firmy będzie zbierał, przygotowywał i weryfikował wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania obywatelstwa tureckiego, a także zapewniał pełne wsparcie na wszystkich etapach.

Usługi naszej firmy: