Kompleks mieszkalny A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Bagcilar, Turcja
$435,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 36538
Data aktualizacji: 9.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Klasa
    Klasa komfortu
    2027
    2027
    Gotowe
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pakiet niedrogich apartamentów dla tureckiego obywatelstwa.

Pakiet apartamentów:
Trzy apartamenty - 2 + 1 (102 m ²) + 2 + 1 (98 m ²) + 1 + 1 (65 m ²) za 435 000 USD

Projekt One Gunesli znajduje się w dzielnicy Bagcilar po europejskiej stronie Stambułu.

Projekt zbudowany jest na powierzchni 17,200 m ² i składa się z 10 bloków po 15 pięter, obejmujących 700 apartamentów i 9 pomieszczeń handlowych.

Złożona infrastruktura:

Przestronne tereny oferują udogodnienia dla komfortowego życia:

  • Basen kryty
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Place zabaw dla dzieci
  • Obszary społeczne
  • Sklepy i kawiarnie
  • Parking kryty i na zewnątrz

Wygodny dostęp do transportu i bliskość centrów handlowych, szkół i obiektów medycznych sprawiają, że obszar idealny dla komfortowego codziennego życia.

Projekt jest zlokalizowany:

  • 600 m od stacji metra,
  • 2,2 km od Atlas University Hospital,
  • 3,4 km od 212 Outlet Mall,
  • 14 km od Forum Istanbul,
  • 35 km od międzynarodowego lotniska w Stambule.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH

Prawnik naszej firmy będzie zbierał, przygotowywał i weryfikował wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania obywatelstwa tureckiego, a także zapewniał pełne wsparcie na wszystkich etapach.

Usługi naszej firmy:

  1. Dokumenty pobytowe i wnioski o obywatelstwo, otwarcia rachunków bankowych itp.
  2. Sprzedaż nieruchomości (apartamenty, wille, sklepy, biura, hotele)
  3. Personalizowane wycieczki inspekcyjne nieruchomości
  4. Bezpłatny transfer, zakwaterowanie, konsultacje i przeglądy nieruchomości
  5. Otwarcie działalności w Turcji, Konsultacje prawne (adwokat)
  6. Pomoc przy zakupie mebli, urządzeń itp.
  7. Zapiszemy twoje dzieci do przedszkola, szkoły lub uniwersytetu.

