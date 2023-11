Avsallar, Turcja

od €92,017

54–64 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. CARMEL PARK RESIDENCE to nowy kompleks mieszkalny w spokojnej części Avsallar, otoczony ogrodami. Na całym obszarze drzewa iglaste i drzewa owocowe. Wiele pięknych miejsc do spacerów i relaksu w przyrodzie, biwakowania i plaży w lesie sosnowym. Z okien otworzą się widoki na lasy, góry i morze. Infrastruktura: - nadzór wideo; - plac zabaw; - basen dla dzieci; - basen; - Obszary rekreacji i grill; - Pokój gier; - Concierge; - 24-godzinna ochrona; - Mini klub; - rzymska łaźnia parowa; - Transfer na plażę; - łaźnia turecka; - sauna fińska; - Centrum fitness. Lokalizacja: - Na plażę: 2 km. - Do głównej ulicy turystycznej i placu z fontanną: 1,5 km. - Do sklepów i supermarketów: 1 km. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!