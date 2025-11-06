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Mieszkanie w nowym budynku Antpera

Adile Nasit Sokak, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
9
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ID: 38164
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.07.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Adile Nasit Sokak
  • Metro
    Soğanlık (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Antpera Info to nowoczesny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Stambułu. Łączy współczesną architekturę, doskonałą komunikację oraz komfortowe warunki do życia w mieście.

Projekt oferuje mieszkania 1+1 i 2+1, bogatą infrastrukturę rekreacyjną, tereny zielone oraz wysoki potencjał inwestycyjny, zapewniający długoterminowy wzrost wartości nieruchomości w Stambule.

Najważniejsze zalety

  1. Nowoczesna architektura.

  2. Lokalizacja w szybko rozwijającej się dzielnicy Stambułu.

  3. Doskonałe połączenie z metrem, autostradami i transportem publicznym.

  4. Mieszkania w układach 1+1 i 2+1.

  5. Basen oraz centrum fitness.

  6. Zagospodarowane tereny zielone i ścieżki spacerowe.

  7. Całodobowa ochrona oraz kontrolowany dostęp.

  8. Parking podziemny.

  9. Bliskość szkół, szpitali i centrów handlowych.

  10. Wysoki potencjał wynajmu oraz atrakcyjność inwestycyjna.

Strategiczna lokalizacja w Ataşehir – azjatycka część Stambułu

Antpera Info to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Ataşehir po azjatyckiej stronie Stambułu. Dzięki przemyślanemu planowaniu urbanistycznemu, rozbudowie infrastruktury oraz bliskości głównych szlaków komunikacyjnych, Ataşehir stało się jednym z najważniejszych centrów mieszkaniowych i biznesowych miasta.

Mieszkańcy mają łatwy dostęp do linii metra, autostrad, centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych, jednocześnie korzystając z komfortowego życia w nowoczesnym i tętniącym życiem otoczeniu. Dzięki temu Antpera Info jest doskonałym wyborem zarówno dla osób szukających własnego mieszkania, jak i dla inwestorów planujących długoterminowe inwestycje.

Przemyślany projekt i wysoki standard mieszkań

Projekt obejmuje funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania 1+1 i 2+1, które zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni, wysoki komfort oraz dostęp do naturalnego światła. Każde mieszkanie wyróżnia się nowoczesną architekturą, praktycznym układem pomieszczeń oraz wysokiej jakości wykończeniem, co podnosi komfort codziennego życia i zwiększa wartość nieruchomości w przyszłości.

Do dyspozycji mieszkańców są również liczne udogodnienia, takie jak:

  • starannie zaprojektowane tereny zielone,

  • ścieżki spacerowe,

  • basen,

  • centrum fitness,

  • całodobowa ochrona,

  • parking podziemny.

Wszystko to tworzy bezpieczne, komfortowe i samowystarczalne środowisko mieszkaniowe.

Potencjał inwestycyjny i perspektywy rynkowe

Antpera Info stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną dzięki wysokiemu popytowi na nieruchomości mieszkaniowe w Stambule oraz dynamicznemu rozwojowi dzielnicy Ataşehir.

Atuty inwestycyjne

  • Lokalizacja w szybko rozwijającej się dzielnicy z doskonałą komunikacją.

  • Różnorodne układy mieszkań odpowiadające potrzebom różnych grup nabywców.

  • Wysoki popyt na wynajem w dynamicznie rozwijającej się okolicy.

  • Nowoczesna infrastruktura wspólna sprzyjająca długoterminowemu wynajmowi.

  • Bliskość transportu, placówek edukacyjnych oraz medycznych.

  • Idealna propozycja zarówno dla osób kupujących na własne potrzeby, jak i inwestorów zainteresowanych wynajmem nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Adile Nasit Sokak, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Mieszkanie w nowym budynku Antpera
Adile Nasit Sokak, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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