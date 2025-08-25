Kompleks mieszkalny Two bedroom apartment near the financial center.

Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 m2.
Strategicznie położony między dzielnicami Ümraniye i Ataşehir, zapewniając wygodę i łatwy dostęp do głównych tras transportowych. Tylko 3 minuty jazdy od autostrady E- 6 i tylko 10 minut od mostu 15 TEMMUZ, 1 km. Stacja metra Altinşehir.
Wokół projektu znajdziesz wiele centrów handlowych i centrów handlowych, takich jak Metropol AVM, medyczne
instytucje, w tym Acibadem Hospital, a także prestiżowe uniwersytety, takie jak Fenerbahçe Üniversite i Yeditepe
Üniversite, jak również szkoły.
Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które zostaną ukończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości z wysokiej jakości materiałów i będą obejmować inteligentny system domu i centralne ogrzewanie.
Infrastruktura:
