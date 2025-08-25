  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Two bedroom apartment near the financial center.

Atasehir, Turcja
od
$315,000
ID: 27540
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1163
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Atasehir

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 m2.

Strategicznie położony między dzielnicami Ümraniye i Ataşehir, zapewniając wygodę i łatwy dostęp do głównych tras transportowych. Tylko 3 minuty jazdy od autostrady E- 6 i tylko 10 minut od mostu 15 TEMMUZ, 1 km. Stacja metra Altinşehir.

Wokół projektu znajdziesz wiele centrów handlowych i centrów handlowych, takich jak Metropol AVM, medyczne
instytucje, w tym Acibadem Hospital, a także prestiżowe uniwersytety, takie jak Fenerbahçe Üniversite i Yeditepe
Üniversite, jak również szkoły.

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które zostaną ukończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości z wysokiej jakości materiałów i będą obejmować inteligentny system domu i centralne ogrzewanie.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Centrum fitness
  • SPA
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Obszar relaksacyjny
  • Kawiarnia i restauracja
  • Parking
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Atasehir, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

