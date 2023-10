Avanos, Turcja

od €126,583

Poddaj się: 2025

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Iskele – Cypr Północny. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 52 do 143 metrów kwadratowych. Odległość od morza 1200 metrów. Iskele – główny obszar turystyczny Cypru Północnego, położony w południowo-wschodniej części wyspy. Obszar ten obejmuje obszar ochrony Półwyspu Karpas, na którym żyje wiele dzikich zwierząt. gęste lasy i wspaniałe widoki na wybrzeże sprawiają, że obszar ten jest idealny na długie spacery. Iskele słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu Cypru Północnego - Golden Beach i Long Beach - tutaj znajduje się długie piaszczyste wybrzeże z łagodnym wejściem do morza. Oprócz naturalnego piękna region znany jest z wielu atrakcji historycznych i kulturalnych. Jednym z najpopularniejszych jest starożytne miasto Salamis. Odwiedzający mogą zwiedzić ruiny dawnego dużego miasta portowego i poznać jego fascynującą historię. Dla miłośników aktywnego stylu życia dostępna jest cała niezbędna infrastruktura: sprzęt sportowy na zewnątrz, ścieżki rowerowe, krajobrazowa promenada do biegów morskich, boiska do siatkówki. Wszystkie czynniki mówią o dużym potencjale inwestycyjnym tego obszaru zarówno w przypadku inwestycji długoterminowych, jak i zakupu mieszkań w jednym z najbardziej turystycznych obszarów Cypru Północnego. W ciągu zaledwie 10 lat Iskele przekształcił się z małej wioski z pustynnym wybrzeżem w obszar kwitnienia, w którym znajdują się najnowocześniejsze kompleksy mieszkaniowe, przyciągając inwestorów z całego świata. Wszystko jest dosłownie “ pod ręką ” - sklepy, kawiarnie, restauracje, place sportowe i place zabaw, centra spa, apteki i kliniki. Nieruchomości nad morzem są szybko wyprzedane, a kupującym oferowane są korzystne warunki płatności. Szczególnie wygodne jest to, że przy zakupie nieruchomości nie trzeba natychmiast płacić pełnej kwoty. Przy zawieraniu umowy zaliczka jest wypłacana, a za pozostałą kwotę programiści oferują raty. Płacąc zaliczkę, można sporządzić VNZH.