Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €212,692

92–143 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości w Turcji po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! Nowy projekt inwestycyjny – Novita Deluxe Residence znajduje się na obszarze o zróżnicowanej infrastrukturze. Wiele terenów parkowych, miejskich dzieci, boisk sportowych i zabaw, szkół i przedszkoli. Duży wybór sklepów do remontu domu, pawilony meblowe, restauracje, kawiarnie. Oprócz dużych sieci handlowych w mieście istnieje wiele rynków mini –, sklepów ze słodyczami, piekarni i rzeźników. Dwa razy w tygodniu w okolicy, gdzie można kupić świeże owoce i warzywa od rolników, a także ubrania, buty i pamiątki. Dzięki idealnie debugowanemu połączeniu transportowemu możesz wygodnie dostać się do wszystkich punktów miasta. OPŁATY PROJEKTOWE: - basen zewnętrzny; - kryty basen; - park wodny; - siłownia; - sauna; - łaźnia turecka; - łaźnia parowa; - sala solna; - plac zabaw; - bilard; - tenis stołowy; - sala konferencyjna; - miejsce do grillowania; - otwarty parking; - bezpieczeństwo. ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów Turcji za darmo!