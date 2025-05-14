  1. Realting.com
Willa THE LAVISH

Pattaya City, Tajlandia
od
$519,850
;
6
ID: 27397
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Luksusowe wille z basenem w sercu Pattaya!

LAVISH jest ekskluzywnym projektem nowoczesnych dwupiętrowych willi z prywatnymi basenami, położonymi w prestiżowej części North Pattaya. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie przestrzeń, elegancję i wygodę, oferując do 400 m2 powierzchni mieszkalnej z dostosowanymi do Państwa stylu życia.

Główne cechy willi: duże panoramiczne okna dla naturalnego światła, prywatny basen, przestronne tarasy i obszary rekreacyjne, dobrze utrzymany obszar, pełne czyste wykończenie (budynek w kuchni, kanalizacja), materiały premium

Idealna lokalizacja:

- 8 minut do centrum północnej Pattayi;
- w pobliżu Sukhumvit Road - szybkie wyjście do głównych autostrad;
Regent International School, ISC International School Szkoła Rugby Tajlandia
Centra handlowe: Terminal 21 Pattaya
- Medycyna: Bangkok Szpital Pattaya;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

