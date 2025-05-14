Willa THE LAVISH

Luksusowe wille z basenem w sercu Pattaya!

LAVISH jest ekskluzywnym projektem nowoczesnych dwupiętrowych willi z prywatnymi basenami, położonymi w prestiżowej części North Pattaya. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie przestrzeń, elegancję i wygodę, oferując do 400 m2 powierzchni mieszkalnej z dostosowanymi do Państwa stylu życia.

Główne cechy willi: duże panoramiczne okna dla naturalnego światła, prywatny basen, przestronne tarasy i obszary rekreacyjne, dobrze utrzymany obszar, pełne czyste wykończenie (budynek w kuchni, kanalizacja), materiały premium

Idealna lokalizacja:

- 8 minut do centrum północnej Pattayi;

- w pobliżu Sukhumvit Road - szybkie wyjście do głównych autostrad;

Regent International School, ISC International School Szkoła Rugby Tajlandia

Centra handlowe: Terminal 21 Pattaya

- Medycyna: Bangkok Szpital Pattaya;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.