Willa LAVENDER VILLA

Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!

15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!

Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!

Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!

Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!

Wyposażenie: sufity 5-metrowe, witraże, wodospad przy basenie, kuchnia open-space, budowa mebli Miele, inteligentny system domu, panele słoneczne, system recyklingu wody, zamknięty obszar z projektowaniem krajobrazu, sala fitness, recepcja dla gości (Lobby), Self- Service cafe, Wi- Fi w miejscach publicznych, system rozpoznawania samochodów według numerów, oran 24 / 7 i kamery nadzoru.

Lokalizacja:

2 minuty do szkół i szpitali międzynarodowych

- 5 minut do Central Festival i plaży Jomtien;

EEC to obiecujący obszar inwestycyjny.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.