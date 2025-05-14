  1. Realting.com
  4. Willa LAVENDER VILLA

Willa LAVENDER VILLA

Pattaya City, Tajlandia
od
$615,127
;
20
ID: 27398
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!
15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!
Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!
Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!
Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!

Wyposażenie: sufity 5-metrowe, witraże, wodospad przy basenie, kuchnia open-space, budowa mebli Miele, inteligentny system domu, panele słoneczne, system recyklingu wody, zamknięty obszar z projektowaniem krajobrazu, sala fitness, recepcja dla gości (Lobby), Self- Service cafe, Wi- Fi w miejscach publicznych, system rozpoznawania samochodów według numerów, oran 24 / 7 i kamery nadzoru.

Lokalizacja:

2 minuty do szkół i szpitali międzynarodowych
- 5 minut do Central Festival i plaży Jomtien;
EEC to obiecujący obszar inwestycyjny.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

