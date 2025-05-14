Willa BAAN MAE BIBURY

BAAN MAE BIBURY to angielski klasyk w sercu Pattaya!

Baan Mae Bibury to ekskluzywna willa, inspirowana urokiem starożytnych angielskich posiadłości, ale stworzona do współczesnego życia w tropikach. Tutaj klasyczna elegancja połączona jest z luksusowymi udogodnieniami, a prywatność z bliskością głównych atrakcji Pattaya.

Kluczowe cechy willi: prywatny basen z jacuzzi (system solny), taras na dachu - idealne miejsce na rodzinne obiady i wieczorny odpoczynek, dobrze utrzymany ogród z miejscem relaksu, parking dla 2 samochodów, bezpieczeństwo okrągłego zegara.

Idealna lokalizacja:

Thung Klom- Tanman jest spokojnym obszarem bez oddalenia od cywilizacji.

5-10 minut do centrum Pattaya, plaże i centra handlowe

- blisko szkół międzynarodowych, pól golfowych i restauracji

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.