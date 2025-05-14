  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa BAAN MAE BIBURY

Willa BAAN MAE BIBURY

Pattaya City, Tajlandia
od
$476,913
;
16
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27393
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

BAAN MAE BIBURY to angielski klasyk w sercu Pattaya!

Baan Mae Bibury to ekskluzywna willa, inspirowana urokiem starożytnych angielskich posiadłości, ale stworzona do współczesnego życia w tropikach. Tutaj klasyczna elegancja połączona jest z luksusowymi udogodnieniami, a prywatność z bliskością głównych atrakcji Pattaya.

Kluczowe cechy willi: prywatny basen z jacuzzi (system solny), taras na dachu - idealne miejsce na rodzinne obiady i wieczorny odpoczynek, dobrze utrzymany ogród z miejscem relaksu, parking dla 2 samochodów, bezpieczeństwo okrągłego zegara.

Idealna lokalizacja:

Thung Klom- Tanman jest spokojnym obszarem bez oddalenia od cywilizacji.
5-10 minut do centrum Pattaya, plaże i centra handlowe
- blisko szkół międzynarodowych, pól golfowych i restauracji

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$501,781
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Willa onyx grand village
Pattaya City, Tajlandia
od
$506,149
Willa Manisa Villas – Phase II – Pasak
Si Sunthon, Tajlandia
od
$325,945
Willa Anchan Indigo
Thalang, Tajlandia
od
$759,453
Państwo przegląda
Willa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tajlandia
od
$476,913
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Botanica Lakeside Phuket
Willa Botanica Lakeside Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,43M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 598 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy szukają luksusowego życia w otoczeniu natury. Odpowiedni dla rodzin, par i inwestorów ceniących wygodę i prywatność.O lokalizacji: Botanica Lakeside, położony w prestiżowej dzielnicy Layan, jest otoczony najl…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Baan Thai Surin Hill
Willa Baan Thai Surin Hill
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$5,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2006
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 250–2 500 m²
8 obiekty nieruchomości 8
1000 m do morza, W pełni umeblowaneO kompleksie:Luksusowe wille z dużymi obszarami prywatnymi i oszałamiającym widokiem 180 stopni na plaże Surin i Bang Tao. Tropikalna sceneria i nowoczesny tajski design, meble premium. Kompleks położony jest na bujnie porośniętym roślinnością przylądku w p…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w Chalong, Phuket Kompleks Star Silas Villas to miejsce, w którym można cieszyć się komfortem i luksusem otoczonym piękną naturą. Każda z 16 willi tego unikalnego kompleksu jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje