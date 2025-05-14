  1. Realting.com
Willa THE AROWANYX

Pattaya City, Tajlandia
od
$567,388
;
23
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27391
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

Elitarny kompleks mieszkalny w sercu Pattayi!

Arowanyx to ekskluzywny kompleks 18 luksusowych willi w spokojnej okolicy Nong Prue, łączący prywatność, nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Każda willa jest przeznaczona dla maksymalnego komfortu, z przestronnych rekreacji, baseny prywatne i eleganckie wnętrza w stylu nowoczesnego luksusu tropikalnego.

Kluczowe cechy willi: pokój dla personelu, prywatny basen z jacuzzi (system solny), taras z ogrodem i strefy relaksu, technologia i ochrona, panele słoneczne, podziemne okablowanie elektryczne, parking, ochrona i nadzór wideo, ogrody publiczne i plac zabaw, zamknięty obszar z wejściem bariery.

Idealna lokalizacja:

- 20 minut do plaży Jomtien i centrum Pattaya;
- w pobliżu autostrady Huai Yai - szybkie wyjście do głównych autostrad;
- blisko szkół międzynarodowych: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);
Kluby golfowe w 10-15 minut: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

