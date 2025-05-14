Willa THE AROWANYX

Elitarny kompleks mieszkalny w sercu Pattayi!

Arowanyx to ekskluzywny kompleks 18 luksusowych willi w spokojnej okolicy Nong Prue, łączący prywatność, nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Każda willa jest przeznaczona dla maksymalnego komfortu, z przestronnych rekreacji, baseny prywatne i eleganckie wnętrza w stylu nowoczesnego luksusu tropikalnego.

Kluczowe cechy willi: pokój dla personelu, prywatny basen z jacuzzi (system solny), taras z ogrodem i strefy relaksu, technologia i ochrona, panele słoneczne, podziemne okablowanie elektryczne, parking, ochrona i nadzór wideo, ogrody publiczne i plac zabaw, zamknięty obszar z wejściem bariery.

Idealna lokalizacja:

- 20 minut do plaży Jomtien i centrum Pattaya;

- w pobliżu autostrady Huai Yai - szybkie wyjście do głównych autostrad;

- blisko szkół międzynarodowych: Tara Pattana International, International School of Chonburi (ISC);

Kluby golfowe w 10-15 minut: Siam Country Club, Phoenix Gold Golf.

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.