Willa THE SYLVA PATTAYA

Pattaya City, Tajlandia
$1,30M
16
Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Luksusowe wille otoczone naturą Pattaya!
Instalacje są dostępne do zakończenia budowy!

Sylva Pattaya jest unikalnym projektem z Arneja Estates, gdzie nowoczesny luksus jest harmonijnie połączony z prywatnością lasów deszczowych. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią prywatność, estetykę i jedność z naturą, oferując niezrównany poziom komfortu i designu.

Główne cechy willi: 5 + 1 sypialnia (kabina jest przekształcona w dodatkową sypialnię), oddzielna kuchnia tajska, pralnia, pokój pokojowy, prywatny basen z wodą morską (4,5 × 9,7 m), taras na dachu z barem i panoramicznym widokiem, przytulny ogród i strefy relaksu, inteligentny system domu, zadaszony parking dla 3 samochodów, nadzór wideo i bezpieczeństwa round- the- budzik

Idealna lokalizacja:

7 minut do Francuskiej Międzynarodowej Szkoły
- 15 minut do plaży Jomtien;
- 20 minut do Nong Nooch Garden i Mabprachan Lake;
30 minut do Central Festival i Terminal 21.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

