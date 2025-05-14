Willa THE SYLVA PATTAYA

Luksusowe wille otoczone naturą Pattaya!

Instalacje są dostępne do zakończenia budowy!

Sylva Pattaya jest unikalnym projektem z Arneja Estates, gdzie nowoczesny luksus jest harmonijnie połączony z prywatnością lasów deszczowych. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią prywatność, estetykę i jedność z naturą, oferując niezrównany poziom komfortu i designu.

Główne cechy willi: 5 + 1 sypialnia (kabina jest przekształcona w dodatkową sypialnię), oddzielna kuchnia tajska, pralnia, pokój pokojowy, prywatny basen z wodą morską (4,5 × 9,7 m), taras na dachu z barem i panoramicznym widokiem, przytulny ogród i strefy relaksu, inteligentny system domu, zadaszony parking dla 3 samochodów, nadzór wideo i bezpieczeństwa round- the- budzik

Idealna lokalizacja:

7 minut do Francuskiej Międzynarodowej Szkoły

- 15 minut do plaży Jomtien;

- 20 minut do Nong Nooch Garden i Mabprachan Lake;

30 minut do Central Festival i Terminal 21.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.