  4. Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Pattaya City, Tajlandia
od
$618,206
;
8
ID: 27403
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!
Luksusowe życie w zamkniętej społeczności premium!

Zensiri Estate to ekskluzywny projekt 26 nowoczesnych willi w prestiżowej dzielnicy Jomtien. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miejsce do życia i inwestowania.

Główne cechy projektu: kuchnia europejska z wyspami i opcjonalną kuchnią tajlandzką, łazienki premium, garderoby, prywatny basen 8 × 4 m (z wodą słoną), opcja jacuzzi i paneli słonecznych, podwójny garaż z automatycznymi bramami, klimatyzacja, ładowanie EV do pojazdów elektrycznych, ochrona przed zegarami i nadzór wideo

Lokalizacja:

- 2,5 km do plaży Jomtien;
- 900 m do sklepów i rynków;
- 5 km do Walking Street;
- Szybki dostęp do Suhumvit Road;
- w pobliżu szkół międzynarodowych, klubów golfowych, restauracji.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$618,206
