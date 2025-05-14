  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa CHARIN PATTAYA

Willa CHARIN PATTAYA

Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
;
7
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27388
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!
Osprzęt! Pełne wyposażenie!

CHARYN Pattaya jest doskonałą wioską łączącą czyste linie skandynawskiego designu, funkcjonalności i relaksu tropikalnego. Przestronne wille z wykończeniami projektantów, panele słoneczne i prywatne tarasy oferują nie tylko zakwaterowanie, ale styl życia - spokojny, stylowy i przyjazny dla środowiska.

Wyposażenie kompleksu: panele słoneczne 10 kW, Pent Suite na drugim piętrze, fitness, pralnia, miejsce do pracy, miejsca parkingowe + ładowarka EV, taras ogrodowy i zieleń.

Idealna lokalizacja:
Zaledwie kilka minut od plaży Pattaya, restauracji i rozrywki, ale cichy, prywatny róg otoczony przez naturę. Szybki dostęp do głównych autostrad sprawia, że ta lokalizacja wygodne dla życia i wynajmu.

- plaże: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (elitarna plaża Północnego Pattaya);
5-7 minut - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market
Kluby golfowe: 10- 15 minut - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Bangkok Hospital Pattaya.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Baan-Boondharik I
Rawai, Tajlandia
od
$755,693
Willa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Tajlandia
od
$74,228
Willa THE MOMENTUM
Thalang, Tajlandia
od
$671,298
Willa Tri Vananda
Thalang, Tajlandia
od
$1,43M
Willa Rungtiva
Thalang, Tajlandia
od
$595,118
Państwo przegląda
Willa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Botanica Prestige
Willa Botanica Prestige
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Idealne połączenie klasycznego designu i doskonałej lokalizacji Położony w sercu dzielnicy Laguna Phuket. Po sukcesie charakterystycznego designu popularnego stylu Tropical Balinese. Luksusowy projekt willi od Botanica Luxury Villas, w słynnej dzielnicy Koke-Tanode, Cherngtalay, Phuket. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta
Willa Botanica Foresta
Thalang, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 339–558 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego i odosobnionego życia w tropikalnym otoczeniu. Doskonały wybór dla rodzin, inwestorów i osób chcących kupić nieruchomości premium w Phuket.Informacje o lokalizacji: Botanica Foresta znajduje się w mal…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Willa Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Karon, Tajlandia
od
$684,759
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób ceniących luksus, prywatność i wspaniałe widoki na morze. Nadaje się na rodzinne wakacje, stały pobyt i dochodowe inwestycje.O lokalizacji: Położony w pobliżu pięknej plaży Karon, projekt Melia Phuket Karon Residen…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje