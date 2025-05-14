Willa onyx grand village

Luksusowe wille w sercu Pattaya!

Nowoczesne 2-piętrowe luksusowe wille są luksusowe nieruchomości do życia i inwestowania w najbardziej popularnym kurorcie Tajlandii.

Onyx Grand Wieś jest projektem, w którym luksus spotyka spokój w wyrafinowanym otoczeniu. Jest to ucieczka od zwykłych, z elementami nowoczesnego projektowania i pierwszej klasy udogodnień. Z eleganckim wykończeniem tworząc atmosferę wyrafinowanej elegancji, posiada własny basen otoczony bujnymi ogrodami, który zapewnia doskonałą oazę do relaksu i rekonwalescencji.

Wyposażenie: 3-4 sypialnie, 4-5 łazienki, kuchnie europejskie i tajskie, pokój dla personelu / pralnia, prywatny basen, sauna, parking dla 2 samochodów, ochrona 24 / 7.

Rozmieszczenie: Thungklom- Tanman 9

- 5 minut do plaży Jomtien;

10 minut do Central Pattaya (zakupy, restauracje)

- 15 minut do Walking Street.

- spokojna, prestiżowa okolica - prywatność + wygodna dostępność transportu.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.