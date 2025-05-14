  1. Realting.com
Willa onyx grand village

Pattaya City, Tajlandia
$506,149
16
ID: 27401
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Luksusowe wille w sercu Pattaya!
Nowoczesne 2-piętrowe luksusowe wille są luksusowe nieruchomości do życia i inwestowania w najbardziej popularnym kurorcie Tajlandii.

Onyx Grand Wieś jest projektem, w którym luksus spotyka spokój w wyrafinowanym otoczeniu. Jest to ucieczka od zwykłych, z elementami nowoczesnego projektowania i pierwszej klasy udogodnień. Z eleganckim wykończeniem tworząc atmosferę wyrafinowanej elegancji, posiada własny basen otoczony bujnymi ogrodami, który zapewnia doskonałą oazę do relaksu i rekonwalescencji.

Wyposażenie: 3-4 sypialnie, 4-5 łazienki, kuchnie europejskie i tajskie, pokój dla personelu / pralnia, prywatny basen, sauna, parking dla 2 samochodów, ochrona 24 / 7.

Rozmieszczenie: Thungklom- Tanman 9

- 5 minut do plaży Jomtien;
10 minut do Central Pattaya (zakupy, restauracje)
- 15 minut do Walking Street.
- spokojna, prestiżowa okolica - prywatność + wygodna dostępność transportu.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

