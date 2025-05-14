Willa larelana villa huay yai

Nowoczesne jednopiętrowe wille z tarasem na dachu!

Eleganckie 1-piętrowe wille w spokojnej okolicy Huai Yai (Pataya) są idealne na rodzinne wakacje lub inwestycje z prywatnym basenem i tarasem panoramicznym.

Willa Larelana została zaprojektowana z myślą o wszystkich potrzebach, łącząc funkcjonalność z estetyką. Ta wspaniała willa posiada unikalny styl charakteryzujący się minimalistycznym wzornictwem i dbałością o szczegóły. Willa jest idealnym schronieniem dla rodzin do towarzyskiego, relaksu i cieszyć się razem, tworząc atmosferę szczęścia i radości.

Wyposażenie: 3 sypialnie, 4 łazienki, kuchnie europejskie i tajskie, prywatny basen z systemem jacuzzi, taras na dachu, parking dla 2- 4 samochodów, rondo-zegar bezpieczeństwa.

Rozmieszczenie: Huai Yai:

- 10 minut do Dongtan Beach

- 15 minut do Central Pattaya

- w pobliżu: kluby golfowe, restauracje, SPA

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.