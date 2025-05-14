  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa larelana villa huay yai

Willa larelana villa huay yai

Pattaya City, Tajlandia
od
$354,613
;
16
Adres
Opcje
Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27400
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Nowoczesne jednopiętrowe wille z tarasem na dachu!
Eleganckie 1-piętrowe wille w spokojnej okolicy Huai Yai (Pataya) są idealne na rodzinne wakacje lub inwestycje z prywatnym basenem i tarasem panoramicznym.

Willa Larelana została zaprojektowana z myślą o wszystkich potrzebach, łącząc funkcjonalność z estetyką. Ta wspaniała willa posiada unikalny styl charakteryzujący się minimalistycznym wzornictwem i dbałością o szczegóły. Willa jest idealnym schronieniem dla rodzin do towarzyskiego, relaksu i cieszyć się razem, tworząc atmosferę szczęścia i radości.

Wyposażenie: 3 sypialnie, 4 łazienki, kuchnie europejskie i tajskie, prywatny basen z systemem jacuzzi, taras na dachu, parking dla 2- 4 samochodów, rondo-zegar bezpieczeństwa.

Rozmieszczenie: Huai Yai:

- 10 minut do Dongtan Beach
- 15 minut do Central Pattaya
- w pobliżu: kluby golfowe, restauracje, SPA

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

