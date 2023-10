Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €262,155

60–131 m² 3

Poddaj się: 2024

PRAWDZIWA NIERUCHOMOŚĆ W TYM SAMYM ELITY OBSZARZE WYSPY - LAGUNA RAZEM 5 KORPUSÓW. 5. TYTUŁ ODDZIELNY NA ŻYWO - MIEJSCE ❖ Data budowy 2. kwartał 2024 r. ❖ Odległość do morza wynosi 200 metrów od plaży Bangtao. ❖ Prognozowany dochód - co najmniej 7% rocznie. Przy cenie mieszkania 278 tys. $ roczny dochód będzie wynosił 19 tys. $. ❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy. ❖ Rata do 7,5 roku. W takim przypadku możliwe będzie mieszkanie lub wynajem mieszkania od momentu uruchomienia obiektu. ❖ Możliwa zdalna transakcja Możliwa płatność ❖ Critolutolut ❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych ) ❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1% ❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż. ❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat. ❖ Idealnie położony zaledwie kilka metrów od plaży i obejmuje oddzielną plażę, z której właściciele mogą podziwiać najlepsze widoki na zachód słońca nad błyszczącymi wodami Morza Andamańskiego ❖ Na dachu wszystkich czterech niskich budynków znajduje się wyjątkowy wspólny obszar, w którym mieszkańcy kompleksu mogą zrelaksować się na świeżym powietrzu wśród tropików i wnieść różnorodność do swojego stylu życia i beztroskiej atmosfery wakacji na plaży 🔹 Apartamenty z jedną, dwiema lub trzema sypialniami w kompleksie mieszkalnym są idealne do nowoczesnego stylu życia. Ich powierzchnia zaczyna się od 59 m ². Układ apartamentów z dwiema i trzema sypialniami pozwala w jak największym stopniu cieszyć się panoramicznymi widokami z ich przestronnych werand. Dzięki unikalnej półotwartej werandzie zapewniono dodatkową przestrzeń życiową, którą można pozostawić otwartą, aby poszerzyć balkon i cieszyć się życiem na świeżym powietrzu lub oszklić, aby zwiększyć powierzchnię wewnętrznej przestrzeni. 🔹 Właściciele mogą skorzystać z wielu indywidualnych opcji aranżacji mieszkania lub wybrać w pełni wyposażoną opcję. Infrastruktura: ❖ W samym projekcie nie ma wiele: Na każdym dachu znajduje się basen, miejsca do uprawiania sportu, place zabaw. Ale przy plaży i nad morzem ( nowy 5. budynek ) należy uznać za część laguny. A oto spa i przedszkole, wiele restauracji, sklepów i pól golfowych i wiele więcej. ❖ 200 m do plaży Bangtao ❖ 30 minut od międzynarodowego lotniska 🔹 Ze względu na obecność transportu w ośrodku bank z kantorem wymiany walut; 24-godzinna klinika medyczna; sklep, a także personel konserwacyjny, który mówi w kilku językach, mieszkańcy kompleksu otrzymują wszelkie niezbędne wsparcie dla pełnego i wygodnego stylu życia. 🔹 Firma jest teraz zarejestrowana na tajlandzkiej giełdzie od 1993 roku. W trakcie swojego istnienia zyskał poważny autorytet w branży jako firma, której interesy w dziedzinie hoteli i nieruchomości mieszkalnych są ze sobą ściśle powiązane. 🔹 Do tej pory deweloper stał się największym i najbardziej znanym deweloperem w Phuket i zyskał nienaganną reputację w rozwoju hoteli i nieruchomości mieszkalnych, kładąc nacisk na jakość i ochronę środowiska. Jego ciągły sukces odznacza się licznymi nagrodami ekologicznymi i turystycznymi na przestrzeni lat. Procedura przetwarzania transakcji: Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - 3K $ * Kwota jest uwzględniona w wartości nieruchomości. ** Depozyt bezzwrotny Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa i w ciągu 15-20 dni kurier dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie. 1. płatność 20% ( minus rezerwacja ) - zapłacona w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i dokonaniu rezerwacji Dalsze 3 płatności w wysokości 10% co 8 miesięcy: Druga płatność za 25% prac budowlanych ( 10% ) Trzecia płatność przy wykonywaniu 50% prac budowlanych ( 10% ) Czwarta płatność przy wykonywaniu 75% prac budowlanych ( 10% ) Pozostała część - 50% po zakończeniu budowy można pobrać w ratach na okres 5 lat. * W takim przypadku możesz mieszkać lub wynająć mieszkanie od daty uruchomienia domu, tym samym częściowo lub całkowicie odzyskać koszty płatności. ** Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może znajdować się na dowolnym etapie budowy w momencie zakupu. Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ): Rejestracja własności: Freehold - 6,3% Leasing - 1,1% Instalowanie liczników wody i światła - 600 $ Roczne płatności: Obsługujące obszary wspólne - 50 THB na 1 m ² Przegląd - 50 THB na 1 m ² 🔻 WNIOSEK O ŻYCIE LUB CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROSPEKTACH I SZANSE W ZAKRESIE INWESTYCJI W SPRAWIE USUWANIA KURSU, ZWIĄZANE Z NAMI