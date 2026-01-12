Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter.

Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży!

Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostępne.



Projekt znajduje się na liście najbardziej znanych budynków na świecie i daje możliwość przejęcia światowej klasy nieruchomości!



LOKALIZACJA:

W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły!



ŁATWY:

– Salon piękności

Biblioteka –

– Plac zabaw dla dzieci;

– Tropical Gardens

Centrum – Fitness –

– Sauna / Łaźnie parowe

– Procedury masażu i spa

– Park wodny z 6 basenami, w tym dziećmi na parterze

– Baseny panoramiczne na 27. piętrze

– Chic Sky Lounge ( Bar i restauracja ) na 51. piętrze w każdej wieży

– System bezpieczeństwa 24/7

– Nadzór wideo

– Klucz - karta dostępu

– Skygarden ( tereny rekreacyjne ) balkony na wieżach

– 3 poziomy parkowania wewnętrznego i bezpiecznego

– Usługi zarządzania najmem.

– Winda



