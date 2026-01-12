Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter.
Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży!
Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostępne.
Projekt znajduje się na liście najbardziej znanych budynków na świecie i daje możliwość przejęcia światowej klasy nieruchomości!
LOKALIZACJA:
W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły!
ŁATWY:
– Salon piękności
Biblioteka –
– Plac zabaw dla dzieci;
– Tropical Gardens
Centrum – Fitness –
– Sauna / Łaźnie parowe
– Procedury masażu i spa
– Park wodny z 6 basenami, w tym dziećmi na parterze
– Baseny panoramiczne na 27. piętrze
– Chic Sky Lounge ( Bar i restauracja ) na 51. piętrze w każdej wieży
– System bezpieczeństwa 24/7
– Nadzór wideo
– Klucz - karta dostępu
– Skygarden ( tereny rekreacyjne ) balkony na wieżach
– 3 poziomy parkowania wewnętrznego i bezpiecznego
– Usługi zarządzania najmem.
– Winda
Zadzwoń do nas, a my zapewnimy BEZPŁATNY wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!