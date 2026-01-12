  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Pattaya City, Tajlandia
od
$125,743
18.02.2026
$125,743
22.05.2023
$73,051
;
8
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 3559
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    51

O kompleksie

Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter.
Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży!
Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostępne.

Projekt znajduje się na liście najbardziej znanych budynków na świecie i daje możliwość przejęcia światowej klasy nieruchomości!

LOKALIZACJA:
W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły!

ŁATWY:
– Salon piękności
Biblioteka –
– Plac zabaw dla dzieci;
– Tropical Gardens
Centrum – Fitness –
– Sauna / Łaźnie parowe
– Procedury masażu i spa
– Park wodny z 6 basenami, w tym dziećmi na parterze
– Baseny panoramiczne na 27. piętrze
– Chic Sky Lounge ( Bar i restauracja ) na 51. piętrze w każdej wieży
– System bezpieczeństwa 24/7
– Nadzór wideo
– Klucz - karta dostępu
– Skygarden ( tereny rekreacyjne ) balkony na wieżach
– 3 poziomy parkowania wewnętrznego i bezpiecznego
– Usługi zarządzania najmem.
– Winda

Zadzwoń do nas, a my zapewnimy BEZPŁATNY wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia
Edukacja
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,46M
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$139,000
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Tajlandia
od
$194,002
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$440,969
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$184,985
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$125,743
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,679
Doskonała opcja dla przytulnego mieszkania dla tych, którzy lubią spędzić sezon zimowy pod słońcem lub podróżować z rodziną.Projekt, który jest oddzielnym parkiem mieszkalnym w samym sercu Pattaya, od dewelopera, który otrzymał nagrodę za "Best Boutique Developer on the East Coast" na Thaila…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Gwarantowany dochód z wynajmu 6% przez 3 lata!Ten nowoczesny kompleks mieszkalny, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao, oferuje komfortowe apartamenty i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów od 40 m kw do 14…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
12.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje