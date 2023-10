Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €215,016

Projekt obejmuje wszystko dla rozrywki rodzinnej, sportu i zajęć na świeżym powietrzu. Aby dbać o środowisko naturalne Phuket, w konstrukcji zastosowano nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie. Kompleks mieszkaniowy ma apartamenty o różnych układach: studia, standardowe apartamenty z 1-3 sypialniami i dwupoziomowe. Cechy mieszkań Przestrzeń wewnętrzna Studia: kuchnia, łazienka, sypialnia i balkon. Apartamenty z jedną sypialnią: salon, kuchnia, sypialnia, łazienka i balkon. Apartamenty z dwiema sypialniami: salon, kuchnia i foyer, 2 sypialnie, łazienka, 2 balkony w każdej sypialni. W głównej sypialni znajduje się garderoba z łazienką i łazienka. Apartamenty z trzema sypialniami: hol, spiżarnia, salon, kuchnia i foyer, 3 sypialnie, łazienka, 3 balkony w każdej sypialni. Dwie sypialnie mają własne garderoby i łazienki. Dwupoziomowe: taras od frontu, salon, kuchnia, WC, pomieszczenie do przechowywania i schody, taras od tyłu, ogród przed basenem, 2 sypialnie, 1-2 łazienki i salon. Każda jednostka jest wyposażona w meble i urządzenia, automatyczną klimatyzację, scentralizowany system klimatyzacji z falownikiem i inteligentną technologię domową. Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: miejsce do przechowywania bagażu i walizek, łóżeczka dziecięce i krzesełka na życzenie, sklep z podstawowymi potrzebami, apteka, rezerwacja wycieczek, restauracja i bar, autobus na plażę, rampy dla wózków dziecięcych i niepełnosprawnych, klub dla dzieci, ścieżki spacerowe, strefa jogi i boisko sportowe. Zalety Przyjazność ekologiczna. Pierwszy zielony projekt z certyfikatem EDGE w Tajlandii. Dla właścicieli i gości oznacza to oszczędności do 40% na zużyciu energii elektrycznej i wody. Program gwarantowanych dochodów. Możesz dołączyć do programu dochodu gwarantowanego, który pozwala ci otrzymywać dochód pasywny w wysokości 5% rocznie od wartości nabytej nieruchomości przez 3 lata. Opcje programów inwestycyjnych: Opcja A: Program gwarantowanego dochodu obejmuje pokrycie 50% kosztów mieszkania i otrzymywanie rat przez cały okres budowy za drugą połowę kosztów. Wypłata dochodu rozpoczyna się rok po 100% opłaceniu kosztów mieszkań. Dochód z wynajmu - 5% Liczba lat - 3 Pierwsza płatność: 50% 2. płatność: 20% 3. płatność: 20% 4. płatność: 10% Opcja B: Specjalne warunki dla obywateli Tajlandii z 5% dochodem przez 3 lata. Druga część podzielona jest na 12 miesięcznych płatności w sumie 20% minus opłata za rezerwację. Dochód z wynajmu - 5% Liczba lat - 3 1. płatność: 5% 12 miesięcznych płatności: 20% - suma wszystkich płatności minus opłata za rezerwację Ostatnia płatność: 75% Program puli wypożyczalni Możesz dołączyć do programu dochodu z wynajmu basenu, który pozwala ci otrzymać 60% dochodu z wynajmu. Opcje programu ratalnego: Opcja A: 1. płatność: 100% Opcja B: Pierwsza płatność: 50% 2. płatność: 20% 3. płatność: 20% 4. płatność: 10% Szacowane warunki płatności: Płatność rezerwacyjna: 100 000 THB w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania rezerwacji Pierwsza płatność: w ciągu 30 dni od rezerwacji (minus kwota rezerwacji) Druga płatność: po zakończeniu oszklenia budynku A (marzec 2023 r.) Trzecia płatność: po zakończeniu prac elewacyjnych budynku A (maj 2023) Czwarta płatność: po zakończeniu kształtowania krajobrazu (lipiec 2023 r.) Lokalizacja i pobliska infrastruktura 700 metrów do plaży Bang Tao 2 km do laguny, najbardziej ekskluzywnego obszaru rekreacyjnego na wyspie 10 minut jazdy samochodem do kortów tenisowych, pól golfowych i usług spa 15 minut jazdy samochodem od supermarketów Tesco Lotus i Macro 20 minut jazdy samochodem na lotnisko.