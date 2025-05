Kompleks mieszkalny New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand

Powstał w stylu życia elegancji w rezydencji, gdzie luksus łączy się z naturą w samym sercu projektu. Położony w czarujących zielonych przestrzeniach, te 3 niskie rezydencje przedefiniować wielopokoleniowe życia. Ponieważ głęboko doceniamy znaczenie rodziny i każdego członka rodziny, oferujemy ponadczasową mieszankę klasycznego designu i nowoczesnego komfortu, zapewniając intymne połączenie z rodziną, naturą i tętniącą życiem społecznością. Każda rezydencja jest starannie stworzona, poprawiając jakość życia poprzez osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy prywatnymi sanktuariami i dzielonymi przestrzeniami. Tutaj, odkryjesz magiczne miejsce kąpane w naturalnym świetle, gdzie ekspansywność spotyka przytulność, co czyni go idealnym miejscem do nazywania domu.

Cechy:

centrum spa

baseny kryte i odkryte

ogród na dachu i jacuzzi

pokój gier

salon biznesowy i przestrzeń współpracy

bar

sala gimnastyczna

Kids 'club

Zakończenie - 2027.

Park - 1 minut spacerem

Sklep wygody - 3 minuty spacerem

Rynek - 5 minut spacerem

Plaża - 7 minut spacerem

Jomtien - 1 minuta jazdy

Supermarket - 6 minut jazdy

Szpital - 10 minut jazdy

Lokalizacja i pobliska infrastruktura