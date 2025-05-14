Kompleks mieszkalny ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Apartament Premium w samym sercu Jomtien!

Zensiri Residences Jomtien to elitarny kompleks mieszkalny z nagrodzonym deweloperem ESS Developments, oferujący doskonałą równowagę między komfortem miejskim a atmosferą resortu. Przestronne apartamenty z przemyślanych układów i wykończenia premium są tworzone dla tych, którzy cenią jakość życia.

Główne cechy kompleksu: 3 odkryte baseny z wodą morską, jacuzzi, sauna, sauna parowa, nowoczesna sala fitness i strefa jogi, pomieszczenia współpracownicze i konferencyjne, strefy wypoczynkowe i plac zabaw, podziemny parking z opłat EV, nadzór wideo 24 / 7, kontrola dostępu map.

Lokalizacja:

- 900 m do centrum Jomtien;

- 300 m do sklepów (7 / 11, kawiarnia, Tops Daily);

- 2,5 km do plaży Jomtien;

- 5 km do Walking Street;

- 3,5 km do autostrady Sukhumvit (wygodne wyjście do Bangkoku).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.