  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Kompleks mieszkalny ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Kompleks mieszkalny ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Pattaya City, Tajlandia
od
$130,243
;
7
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27402
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Apartament Premium w samym sercu Jomtien!

Zensiri Residences Jomtien to elitarny kompleks mieszkalny z nagrodzonym deweloperem ESS Developments, oferujący doskonałą równowagę między komfortem miejskim a atmosferą resortu. Przestronne apartamenty z przemyślanych układów i wykończenia premium są tworzone dla tych, którzy cenią jakość życia.

Główne cechy kompleksu: 3 odkryte baseny z wodą morską, jacuzzi, sauna, sauna parowa, nowoczesna sala fitness i strefa jogi, pomieszczenia współpracownicze i konferencyjne, strefy wypoczynkowe i plac zabaw, podziemny parking z opłat EV, nadzór wideo 24 / 7, kontrola dostępu map.

Lokalizacja:

- 900 m do centrum Jomtien;
- 300 m do sklepów (7 / 11, kawiarnia, Tops Daily);
- 2,5 km do plaży Jomtien;
- 5 km do Walking Street;
- 3,5 km do autostrady Sukhumvit (wygodne wyjście do Bangkoku).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$152,028
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$737,677
Zespół mieszkaniowy ASPIRE HUAI KHWANG
Bangkok, Tajlandia
od
$65,427
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$241,158
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$96,983
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$130,243
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Karon, Tajlandia
od
$105,316
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,339
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Seven Seas Cote d Azur to duży projekt w stylu światowej sławy Riwiery Francuskiej. Seven Seas Cote d Azur, położony 180 metrów od plaży, wyposażony na komfortowy pobyt, zajmuje powierzchnię o łącznej powierzchni 24,8 ha. Wyposażenie mieszkania: - Czysta dekoracja wnętrz, - oświetlenie sufi…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,850
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 27–64 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jeśli Twoim marzeniem jest luksusowe życie w eleganckim kondominium –, oferujemy wspaniały i niepowtarzalny pomysł na mieszkanie, obecnie dostępne w najbardziej pożądanym miejscu Pattaya – prestiżowe wzgórze Pratumnak w pobliżu plaży Kozi. Styl, komfort i wygoda to cechy tego nowego i zas…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
63.9
161,000
Kawalerka
26.9
55,000
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje