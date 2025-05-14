Willa Baan mae residence 69

Projekt Premium w zamkniętej wiosce!

Poczuj uosobienie podmiejskiej elegancji w Baan Mae Residence 69, położony w spokojnej dzielnicy Toongklom- Talman 27 w Pattaya. Ten pierwszorzędny projekt mieszkaniowy łączy urok życia wiejskiego z udogodnieniami miejskiego stylu życia, oferując idylliczne otoczenie zarówno dla rodzin jak i profesjonalistów.

Wyposażenie: Domy posiadają trzy sypialnie, cztery łazienki i nowoczesne obszary mieszkalne open- plan z własnym ogrodem, prywatny basen. Ochrona i nadzór wideo działają również na terytorium kompleksu.

Lokalizacja:

Położony w cichej, ale dostępnej okolicy Toongklom- Talman, projekt znajduje się w odosobnionej i centralnej lokalizacji. Obszar słynie z spokojnej atmosfery i pięknego naturalnego otoczenia, co czyni go idealnym schronieniem od zgiełku i zgiełku centralnej Pattaya. W pobliżu znajdują się lokalne rynki, międzynarodowe szkoły i placówki medyczne, a w zaledwie kilka minut znajdują się zatłoczone obszary handlowe i plaże Pattaya.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.