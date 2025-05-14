  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa Baan mae residence 69

Willa Baan mae residence 69

Pattaya City, Tajlandia
od
$524,358
;
14
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27399
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Projekt Premium w zamkniętej wiosce!

Poczuj uosobienie podmiejskiej elegancji w Baan Mae Residence 69, położony w spokojnej dzielnicy Toongklom- Talman 27 w Pattaya. Ten pierwszorzędny projekt mieszkaniowy łączy urok życia wiejskiego z udogodnieniami miejskiego stylu życia, oferując idylliczne otoczenie zarówno dla rodzin jak i profesjonalistów.

Wyposażenie: Domy posiadają trzy sypialnie, cztery łazienki i nowoczesne obszary mieszkalne open- plan z własnym ogrodem, prywatny basen. Ochrona i nadzór wideo działają również na terytorium kompleksu.

Lokalizacja:
Położony w cichej, ale dostępnej okolicy Toongklom- Talman, projekt znajduje się w odosobnionej i centralnej lokalizacji. Obszar słynie z spokojnej atmosfery i pięknego naturalnego otoczenia, co czyni go idealnym schronieniem od zgiełku i zgiełku centralnej Pattaya. W pobliżu znajdują się lokalne rynki, międzynarodowe szkoły i placówki medyczne, a w zaledwie kilka minut znajdują się zatłoczone obszary handlowe i plaże Pattaya.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Stella Estate
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Willa Wilawan LUXURY VILLAS
Sakhu, Tajlandia
od
$643,272
Willa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$885,071
Willa Pavara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$910,985
Willa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,49M
Państwo przegląda
Willa Baan mae residence 69
Pattaya City, Tajlandia
od
$524,358
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$418,707
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 225 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesne wille w rozsądnej cenie na południu wyspyNowy projekt willi rozpoczął się w jednym z najbardziej wysuniętych przez inwestorów i mieszkańców wyspy - Rawai, na południu wyspy Phuket. Obszar posiada dobrze ugruntowaną bogatą infrastrukturę społeczną i handlową; istnieje kilka wspania…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
452,994
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Manisa Villas – Pasak
Willa Manisa Villas – Pasak
Si Sunthon, Tajlandia
od
$588,893
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 269–357 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Świetny wybór zarówno do życia osobistego i relaksu, jak i w celach inwestycyjnych.O lokalizacji: Projekt znajduje się w sercu Thalang, jednej z najbardzie…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Kiara Reserve Residences Villa
Willa Kiara Reserve Residences Villa
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,05M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 501–655 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Doskonała opcja dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania w tropikalnym raju Phuket. Nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i w celach inwestycyjnych.O lokalizacji: Kiara Reserve Residences Villa, położona w pobliżu plaży …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje