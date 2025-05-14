  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa THE SCENEVANAR

Willa THE SCENEVANAR

Pattaya City, Tajlandia
od
$1,10M
;
20
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27392
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Elitarne wille z przemyślaną lokalizacją i udogodnieniami premium!

Scenariusz jest ekskluzywnym kompleksem premium willi położonych w malowniczej okolicy Thung Klom- Tanman. To harmonijnie łączy nowoczesny design, prywatność i innowacyjne technologie, tworząc idealne miejsce dla pokoleń żyć.

Kluczowe cechy willi: pokój dla personelu, pralnia, sala fitness, prywatny basen z jacuzzi (system solny), basen dla dzieci, panoramiczne widoki na wodę, panele słoneczne, ładowanie EV do pojazdów elektrycznych, parking dla 4-5 samochodów, bezpieczeństwo okrągłego zegara.

Idealna lokalizacja:

- spokojnej okolicy Thung Klom- Tanman z widokiem panoramicznym
- 5 minut do centrum Pattaya
- blisko plaż, restauracji i centrów rozrywki.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$29,691
Willa THE TALES
Thalang, Tajlandia
od
$1,28M
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Willa Botanica Foresta
Thalang, Tajlandia
od
$1,20M
Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Państwo przegląda
Willa THE SCENEVANAR
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$514,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa willa na wzgórzu Ko Keo! Opłacalna inwestycja w mieszkalnictwo z pięknym widokiem na morze i otoczone bujną zielenią. Dochód od 7%! Dom został przekazany! Gotowi do wprowadzenia się! Willa umeblowana! ALISHA SEAVIEW, która jest idealnym połączeniem luksusowego designu i malownic…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Isola 2 – Phuket
Willa Isola 2 – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,18M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 465 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Isola 2 – Phuket jest idealna dla miłośników luksusowego stylu życia, którzy cenią połączenie elegancji i naturalnej harmonii. Projekt jest przeznaczony dla wymagających osób poszukujących zarówno osobistego mieszkania, jak i atrakcyjnej i…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Highland Park Residences Bangtao
Willa Highland Park Residences Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,23M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 108–644 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, komfortu i prywatności na Phuket. Doskonały wybór dla rodzin, zamożnych nabywców i inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokiej rentowności.O lokalizacji: Położony zaledwie 800 metr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
108.0 – 120.0
534,230 – 649,344
Willa
449.0 – 644.0
1,36M – 2,11M
Mieszkanie 4 pokoi
303.0
1,90M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje