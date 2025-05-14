Willa THE SCENEVANAR

Elitarne wille z przemyślaną lokalizacją i udogodnieniami premium!

Scenariusz jest ekskluzywnym kompleksem premium willi położonych w malowniczej okolicy Thung Klom- Tanman. To harmonijnie łączy nowoczesny design, prywatność i innowacyjne technologie, tworząc idealne miejsce dla pokoleń żyć.

Kluczowe cechy willi: pokój dla personelu, pralnia, sala fitness, prywatny basen z jacuzzi (system solny), basen dla dzieci, panoramiczne widoki na wodę, panele słoneczne, ładowanie EV do pojazdów elektrycznych, parking dla 4-5 samochodów, bezpieczeństwo okrągłego zegara.

Idealna lokalizacja:

- spokojnej okolicy Thung Klom- Tanman z widokiem panoramicznym

- 5 minut do centrum Pattaya

- blisko plaż, restauracji i centrów rozrywki.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.