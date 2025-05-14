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Mieszkanie w nowym budynku SECRET GARDEN

Na Kluea, Tajlandia
od
$116,866
4.08.2025
$116,866
27.05.2024
$87,785
;
15
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Opis Opis
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ID: 19827
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2025

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City
  • Wioska
    Na Kluea

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
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Идеальный выбор для inвестиций i для долгосрочного проживания! Доход от 7%!

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Вблизи занменитых пляжей!

Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличну ю инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости i дохода от аренды.

TAJNY OGRÓD – жемчужина современной жизни в Паттайе – novый кондоминиум, предлагающий исключительное сочетание комфорта, stiля i качества жизни.

Удобства: панорамные vidы, бассейн, фитнес, зоны для отдыха, подземная парковка, круглосуточная охрана i wideo na żywo. Расположение: в непосредственной близости от знаменитых пляжей, торговых центров, ресторанов и развлекатель ных заведений. Позвоните нам, i мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по дстоу nieważne!

 

Lokalizacja na mapie

Na Kluea, Tajlandia

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Mieszkanie w nowym budynku SECRET GARDEN
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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