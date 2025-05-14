  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa ENGEL HAUS

Willa ENGEL HAUS

Pattaya City, Tajlandia
od
$188,972
;
19
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27380
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Nowoczesna wioska mieszkalna ENGEL HAUS w okolicy Rong Po!
Niezawodny wybór dla rodziny, inwestorów lub tych, którzy szukają spokojnego życia 10 minut od miasta!
Niektóre domy są gotowe do przeprowadzki w 2-3 miesięcy!

Infrastruktura wsi: basen, sala fitness, park i tereny zielone, ochrona i nadzór wideo.

Wyposażenie: Smart Home system, klimatyzatory (wszystkie pokoje), kaptur i sprzęt w kuchni, podgrzewacz wody, pompy i zbiornik wody, tarcza elektryczna i podłączenie do sieci, przygotowanie terminali do pralki i urządzeń gospodarstwa domowego, wodoszczelność dachu.

Lokalizacja:
Duże centrum handlowe z supermarketem Big C Extra Bangplee - 3 km;
- Szpital Bangplee - 3 km;
- uliczne kawiarnie z tajskim jedzeniem, KFC, McDonald 's - 3 km;
- Lotnisko Suvarnabhumi - 5 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$521,353
Willa Narana Villa Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$757,492
Willa Urban Scapes Layan – Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$623,322
Willa Sunrise Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$393,016
Willa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tajlandia
od
$153,585
Państwo przegląda
Willa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tajlandia
od
$188,972
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$514,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa willa na wzgórzu Ko Keo! Opłacalna inwestycja w mieszkalnictwo z pięknym widokiem na morze i otoczone bujną zielenią. Dochód od 7%! Dom został przekazany! Gotowi do wprowadzenia się! Willa umeblowana! ALISHA SEAVIEW, która jest idealnym połączeniem luksusowego designu i malownic…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Willa Banyan Tree Grand Residences – Oceanfront Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$5,75M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 793 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie luksusowy i spokojny styl życia na tropikalnej wyspie. Nadaje się na rodzinne wakacje, stały pobyt lub dochodową inwestycję.O lokalizacji: Znajduje się na brzegach malowniczej plaży Bangtao, Phu…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Marquis Estates – Phuket
Willa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$682,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 393 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Marquis Estates to idealne rozwiązanie dla wymagających nabywców poszukujących połączenia luksusu i prywatności w tropikalnym raju. Odpowiednie dla rodzin, inwestorów i każdego, kto szuka prestiżowego zakwaterowania w jednym z najlepszych …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje