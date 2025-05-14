Willa ENGEL HAUS

Nowoczesna wioska mieszkalna ENGEL HAUS w okolicy Rong Po!

Niezawodny wybór dla rodziny, inwestorów lub tych, którzy szukają spokojnego życia 10 minut od miasta!

Niektóre domy są gotowe do przeprowadzki w 2-3 miesięcy!

Infrastruktura wsi: basen, sala fitness, park i tereny zielone, ochrona i nadzór wideo.

Wyposażenie: Smart Home system, klimatyzatory (wszystkie pokoje), kaptur i sprzęt w kuchni, podgrzewacz wody, pompy i zbiornik wody, tarcza elektryczna i podłączenie do sieci, przygotowanie terminali do pralki i urządzeń gospodarstwa domowego, wodoszczelność dachu.

Lokalizacja:

Duże centrum handlowe z supermarketem Big C Extra Bangplee - 3 km;

- Szpital Bangplee - 3 km;

- uliczne kawiarnie z tajskim jedzeniem, KFC, McDonald 's - 3 km;

- Lotnisko Suvarnabhumi - 5 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.