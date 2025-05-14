  1. Realting.com
Willa MADCHA LE VILLA

Pattaya City, Tajlandia
od
$521,353
;
30
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27390
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!

Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną technologię.

Cechy willi: pokój dla personelu, prywatny basen z systemem soli i jacuzzi, przytulne tarasy i strefy relaksu, całodobowa ochrona, parking.

Idealna lokalizacja:

- prestiżowy obszar Naklua w północnej Pattayi;
- kilka minut do najlepszych plaż z malowniczymi zachodami słońca;
- blisko centrów handlowych, restauracji, rozrywki;
Szkoły międzynarodowe i instytucje medyczne.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

