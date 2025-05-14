Willa MADCHA LE VILLA

Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!
Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną technologię.
Cechy willi: pokój dla personelu, prywatny basen z systemem soli i jacuzzi, przytulne tarasy i strefy relaksu, całodobowa ochrona, parking.
Idealna lokalizacja:
- prestiżowy obszar Naklua w północnej Pattayi;
- kilka minut do najlepszych plaż z malowniczymi zachodami słońca;
- blisko centrów handlowych, restauracji, rozrywki;
Szkoły międzynarodowe i instytucje medyczne.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.