Willa MADCHA LE VILLA

Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!

Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną technologię.

Cechy willi: pokój dla personelu, prywatny basen z systemem soli i jacuzzi, przytulne tarasy i strefy relaksu, całodobowa ochrona, parking.

Idealna lokalizacja:

- prestiżowy obszar Naklua w północnej Pattayi;

- kilka minut do najlepszych plaż z malowniczymi zachodami słońca;

- blisko centrów handlowych, restauracji, rozrywki;

Szkoły międzynarodowe i instytucje medyczne.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.