Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Pattaya City, Tajlandia
$1,23M
13
ID: 27389
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  Parking

Cechy zewnętrzne:

  Basen

Dodatkowo

  Transakcja zdalna

O kompleksie

ekskluzywne luksusowe wille w sercu Pattaya!
Pełne wyposażenie! Osprzęt!

Harmony Hills Wille jest otoczony kompleksem zaledwie 8 luksusowych willi z przemyślane układy, inteligentna technologia i nienaganny design. Przestronne rezydencje łączą prywatność, komfort i wysoki standard życia - idealne dla tych, którzy cenią elegancję i funkcjonalność.

Główne cechy willi: 3 piętra z windą, otwarte układy, studia, winiarnia, salon na dachu, prywatny basen nieskończoności z widokiem na góry, sauna, ogród nieba i taras nad wodą, przestronna sala z barem, inteligentny dom (Smart Home) i system ochrony premium, dach słoneczny, EV- ładowanie, zamek cyfrowy, pokój dla personelu, 4 miejsca parkingowe, automatyczna brama

Idealna lokalizacja:

- 5 minut do autostrady;
10 minut do plaż Jomtien i Central Pattaya;
Terminal 21, Centralny Festiwal, Szkoły Międzynarodowe, Szpital Bangkokowy
Blisko Siam Country Club, Phoenix Golf

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

