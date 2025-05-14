Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

ekskluzywne luksusowe wille w sercu Pattaya!

Pełne wyposażenie! Osprzęt!

Harmony Hills Wille jest otoczony kompleksem zaledwie 8 luksusowych willi z przemyślane układy, inteligentna technologia i nienaganny design. Przestronne rezydencje łączą prywatność, komfort i wysoki standard życia - idealne dla tych, którzy cenią elegancję i funkcjonalność.

Główne cechy willi: 3 piętra z windą, otwarte układy, studia, winiarnia, salon na dachu, prywatny basen nieskończoności z widokiem na góry, sauna, ogród nieba i taras nad wodą, przestronna sala z barem, inteligentny dom (Smart Home) i system ochrony premium, dach słoneczny, EV- ładowanie, zamek cyfrowy, pokój dla personelu, 4 miejsca parkingowe, automatyczna brama

Idealna lokalizacja:

- 5 minut do autostrady;

10 minut do plaż Jomtien i Central Pattaya;

Terminal 21, Centralny Festiwal, Szkoły Międzynarodowe, Szpital Bangkokowy

Blisko Siam Country Club, Phoenix Golf

