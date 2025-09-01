Kompleks mieszkalny BREEZE BEACHSIDE

  1. Realting.com
Bang Sare, Tajlandia
$63,260
12.11.2025
20.03.2024
15
ID: 16317
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Klet Kaeo
  • Miasteczko
    Bang Sare

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
  • Opcje wykończenia
  • Liczba kondygnacji
Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Lokalizacja na mapie

Bang Sare, Tajlandia

