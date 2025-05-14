Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Nordycka harmonia w Pattaya! Nowoczesne jednopiętrowe wille z basenem!

Niebiańska Willa to ekskluzywny projekt łączący skandynawski minimalizm, funkcjonalność i komfort tropikalny. Przytulne wille z prywatnymi basenami znajdują się w prestiżowej dzielnicy Nong Pru, oferując doskonałą równowagę pomiędzy spokojem przyrody i dostępnością urbanistycznych udogodnień.

Główne cechy willi: jasne wnętrza w stylu nordyckim z materiałami naturalnymi, prywatny basen z jacuzzi, przytulne tarasy do relaksu, zielona okolica willi, wejście na barierę i bezpieczeństwo, wygodny parking.

Idealna lokalizacja:

- spokojnej okolicy Nong Prue we wschodniej Pattayi;

5 minut do Makro, Terminal 21, rynki

Blisko międzynarodowych szkół i szpitali.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.