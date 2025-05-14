  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Willa CELESTIAL VILLA PATTAYA

Pattaya City, Tajlandia
od
$337,059
;
15
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27394
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Nordycka harmonia w Pattaya! Nowoczesne jednopiętrowe wille z basenem!

Niebiańska Willa to ekskluzywny projekt łączący skandynawski minimalizm, funkcjonalność i komfort tropikalny. Przytulne wille z prywatnymi basenami znajdują się w prestiżowej dzielnicy Nong Pru, oferując doskonałą równowagę pomiędzy spokojem przyrody i dostępnością urbanistycznych udogodnień.

Główne cechy willi: jasne wnętrza w stylu nordyckim z materiałami naturalnymi, prywatny basen z jacuzzi, przytulne tarasy do relaksu, zielona okolica willi, wejście na barierę i bezpieczeństwo, wygodny parking.

Idealna lokalizacja:

- spokojnej okolicy Nong Prue we wschodniej Pattayi;
5 minut do Makro, Terminal 21, rynki
Blisko międzynarodowych szkół i szpitali.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
