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Domy w górach na sprzedaż w Hiszpania

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324 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Dom 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod 20260722202913Główną zaletą Villa 14 jest powiększona powierzchnia 228 m2, zapewniając w…
$613,176
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Dmd consulting
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Willa 6 pokojów w Casares, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Casares, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 713 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa Gotowa do Zamieszkania Obok Pola Golfowego w Casares Willa gotowa do zamieszkania znaj…
$7,50M
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 119 m²
We are pleased to offer this beautiful semi-detached villa for sale situated in San Eugenio …
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 626 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Gotowe do Zamieszkania, Położone przy Polu Golfowym w Esteponie Wolnostojące wille zna…
$2,77M
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Willa 8 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 606 m²
Niezwykła nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem i uroczym ogrode…
$4,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Willa z 3 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Cumbre del Sol, Alicante Położona …
$3,20M
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Willa w Finestrat, Hiszpania
Willa
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Stunning 4 bedroom villa, brand new, located in an exclusive luxury residential urbanization…
$1,28M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Niesamowita willa z prywatnym basenem, słonecznym tarasem na dachu i otwartym planem mieszka…
$372,309
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z prywatnym basenem, pięknym ogrodem i dużym tarasem na dachu, położona w po…
$647,262
VAT
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Willa 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Fantastyczna willa z prywatnym basenem, tarasem na dachu i otwartym planem mieszkalnym, poło…
$457,081
VAT
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Dom 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 341 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille przy Polu Golfowym z Malowniczymi Widokami na Morze w Esteponie Ten nowy projekt znajd…
$1,79M
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 740 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa typu superior z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami i pięknym widokiem …
$2,78M
VAT
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Rezydencja 18 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Rezydencja 18 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 269 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze z Licencją Turystyczną i Doskonałą Lokalizacją w Benahavis Willa z…
$16,33M
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$489,545
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Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Willa z 3 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Benitachell, Cumbre del Sol Po…
$2,94M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa typu superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, spa i ws…
$1,45M
VAT
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Willa 4 pokoi w Teulada, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Teulada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 631 m²
Spektakularna willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i pięknym widokiem na morze …
$2,47M
VAT
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Willa 4 pokoi w Polop, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Polop, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi, ogrodem, piwnicą i zapierającymi …
$781,245
VAT
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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Willa 7 pokojów w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 7 pokojów
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 506 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami oraz Panoramicznym Widokiem na Morze w Alicante…
$4,95M
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Typy nieruchomości w Hiszpania.

wille
zamki
domy wolnostojące
rezydencje
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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