Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. el Campello
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

;
wille
13
szeregowcy
12
48 obiektów total found
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Odkryj nowy dom w El Camello. Prezentujemy nowy projekt w jednym z najbardziej pożądanych ob…
$1,14M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy budynek w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$1,04M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$624,155
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Odkryj ten fantastyczny apartament, idealny do cieszenia się prawdziwym śródziemnomorskim st…
$1,13M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wyobraź sobie, że budzisz się, otwierasz okno i morze wypełnia każdą część dnia. Nie patrzys…
$329,299
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w el Campello, Hiszpania
Dom 5 pokojów
el Campello, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 4
Prezentujemy nową nowoczesną willę na pierwszej linii morza w mieście w El Campello. Na sprz…
$2,05M
Zostaw prośbę
Rezydencja 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Rezydencja 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖Аотариус
$637,675
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny domek nowoczesnego stylu z przestronnych pokoi i funkcjona…
$895,778
Zostaw prośbę
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Obiekt ma ponad 350 m2 powierzchni budynku i 1400 m2 ogrodzonego terytorium. Dom wykonany je…
$2,58M
Zostaw prośbę
Dom w el Campello, Hiszpania
Dom
el Campello, Hiszpania
Powierzchnia 90 m²
Unikalna okazja w linii frontowej plaży El Campello, w Alicante znany również jako miasto św…
$768,624
Zostaw prośbę
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Willa otwarta w szkle, aby docenić szeroki widok panoramiczny na morze i piękne Camello. Ot…
$1,21M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
W Cala d 'Or (El Campello, Alicante) rozpoczyna ekskluzywny projekt, ograniczony do 14 jedno…
$1,11M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Odkryj nowy dom w El Camello. Przedstawiamy Państwu nową budowę w jednym z najbardziej pożąd…
$809,090
Zostaw prośbę
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 265 m2Powierzchnia użytkowa: 241 m2Powierzch…
$1,22M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w el Campello, Hiszpania
Dom 7 pokojów
el Campello, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z widokiem na morze w miejscowości El Campello. Idealna lokalizacja, zaledwi…
$4,39M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$624,155
Zostaw prośbę
Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$610,921
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$658,830
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$785,973
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$1,02M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Prezentujemy nowy nowoczesny dom na pierwszej linii morza na przedmieściach Alicante, w mieś…
$625,311
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Ten ekskluzywny obszar mieszkalny położony jest w prestiżowej dzielnicy Alicante i oferuje n…
$1,21M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Nowoczesna i jasna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem na dwa samochody i o…
$716,622
Zostaw prośbę
Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$614,140
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Piętro 4
Wspaniała willa z widokiem na morze w mieście El Campello na drugiej linii. Idealna lokaliza…
$3,76M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$658,830
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Na sprzedaż jest wspaniały w pełni odnowiony domek położony w uroczej okolicy El Poblet w El…
$635,135
Zostaw prośbę
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 299 m²
Ten ekskluzywny klatkowy kompleks oferuje pięć unikalnych willi z widokiem na morze, położon…
$884,032
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy Państwu nową nieruchomość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$774,414
Zostaw prośbę
Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$665,528
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się