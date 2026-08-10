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Domy na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
459
1 044 obiekty total found
Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 6 łóżko · 6 wanna · 300 m ² zbudowany. …
$1,61M
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Dom 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Willa z 2 sypialniami na sprzedaż w La Campana. 2 łóżko · 1 wanna · 67 m ² zbudowany. Przeds…
$485,454
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
6-sypialnia kamienica na sprzedaż w Guadalmina Alta. 6 łóżko · 4 wanna · 305 m ² zbudowany. …
$1,67M
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Dom 2 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
2-pokojowe kamienica na sprzeda ¿w Elvirii. 2 łóżko · 1 wanna · 95 m ² zbudowany. Przedstawi…
$483,233
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Dom 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 608 m²
Willa z 8 sypialniami na sprzedaż w Ojén. 8 łóżko · 8 wanna · 608 m ² zbudowany. Przedstawio…
$1,39M
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Dom 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Sierra Blanca. 5 łóżko · 4 wanna · 390 m ² zbudowany. Pr…
$7,51M
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Dom 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
3-sypialna willa na sprzedaż w Las Chapas. 3 łóżko · 3 wanna · 260 m ² zbudowany. Przedstawi…
$1,55M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Willa z trzema sypialniami na sprzedaż w La Campana. 3 łóżko · 2 wanna · 256 m ² zbudowany. …
$806,847
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 539 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucia. 6 łóżko · 6 wanna · 539 m ² zbudowany. …
$4,91M
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Dom 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Enrique. 3 łóżko · 5 wanna · 220 m ² zbudowany. Przed…
$854,173
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 515 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Las Brisas. 6 łóżko · 7 wanna · 515 m ² zbudowany. Przed…
$5,35M
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Dom 4 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
4-sypialna willa na sprzedaż w Hacienda Las Chapas. 4 łóżko · 4 wanna · 245 m ² zbudowany. P…
$1,67M
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Dom 4 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 4 łóżko · 2 wanna · 185 m ² zbudowany. Przedsta…
$2,51M
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 6 łóżko · 7 wanna · 680 m ² zbudowany. …
$7,47M
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Dom 4 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Marbesa. 4 łóżko · 3 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedstaw…
$865,726
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 3 wanna · 145 m ² zbudo…
$736,079
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 4 wanna · 145 m ² zbudowany. P…
$1,39M
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Dom 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
4-sypialna willa na sprzedaż w Guadalmina Alta. 4 łóżko · 4 wanna · 221 m ² zbudowany. Przed…
$3,00M
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Dom 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 358 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 5 łóżko · 6 wanna · 358 m ² zbudowany. …
$3,45M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,87M
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Dom 9 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 9 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 333 m²
9-pokojowe kamienice na sprzedaż w Nueva Andalucía. 9 łóżko · 4 wanna · 333 m ² zbudowany. P…
$1,67M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 409 m²
Willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 4 wanna · 409 m ² zbudow…
$5,19M
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Dom 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 4 łóżko · 5 wanna · 385 m ² zbudowany. …
$4,04M
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Dom 4 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 4 łóżko · 3 wanna · 234 m ² zbudowany. Przedsta…
$1,96M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
3-sypialna willa na sprzedaż w Guadalmina Alta. 3 łóżko · 2 wanna · 300 m ² zbudowany. Przed…
$1,73M
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Dom 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
2-pokojowe kamienice na sprzedaż w Tolox. 2 łóżko · 1 wanna · 100 m ² zbudowany. Przedstawio…
$167,372
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Dom 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 023 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 5 łóżko · 5 wanna · 1023 m ² zbudowany.…
$8,67M
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Dom 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
6-pokojowe kamienice na sprzedaż w Montejaque. 6 łóżko · 2 wanna · 276 m ² zbudowany. Przeds…
$167,372
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Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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Dom 5 pokojów w Ricmar, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Elvirii. 5 łóżko · 4 wanna · 298 m ² zbudowany. Przedsta…
$2,25M
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Typy nieruchomości w Marbella.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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