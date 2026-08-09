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Domy na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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wille
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815 obiektów total found
Szeregowiec w Entrenaranjos, Hiszpania
Szeregowiec
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ten zestaw kamienic oferuje wyjątkową okazję …
$422,048
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Wyjątkowa willa w Villacosta z miejscem na prywatny basen! Twój wymarzony dom na Costa Blanc…
$496,228
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Dom 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Kompleks mieszkalny jest ekskluzywną kolekcją niezależnych nowych willi, które przemyślą kon…
$543,087
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TekceTekce
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w La Zenia
$574,810
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
W samym sercu Villamartin, pięknie odrestaurowany dwojaki dom rodzinny jest na sprzedaż, któ…
$306,957
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Oferuje 3 sypialnie i 4 łazienki z basenem design i wiele specjalnych udogodnień. Położony n…
$2,73M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
Nowy budynek wille 250 m od plaży w CampumorW Dejesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille d…
$1,41M
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
WILLAS SIECI 250 m od środka w kampani W Dehesa de Campoamor znajdziesz te nowe wille dla na…
$3,78M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 335 m²
New Build Villa in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusive Location in Costa Bl…
$1,45M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 121 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Punta PrimaNowy kompleks mieszkalny apartamentów bungalow i 7 sam…
$825,111
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Szeregowiec 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na sprzedaż w popularnej dzielnicy Villamartin w Orihuela Costa. Plac kamienica w …
$250,185
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 157 m²
Nowa willa w Orihuela Costa (Campoamor)Chcesz spędzić ekskluzywne wakacje nad morzem? Nie da…
$1,17M
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Bungalow 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nieruchomości w Balcón de la Laguna Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w To…
$352,694
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Szeregowiec 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawienie kamienicy z widokiem na morze w mieście Oriuela Costa w obszarze Cabo Rog. Je…
$767,962
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Nowa Willa Classa Lux w CampoamorNowa willa z ekskluzywnym wzornictwem znajduje się w Campoa…
$4,24M
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Dom 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Odkryj wspaniały kompleks nowoczesnych luksusowych willi w Orihuela Costa. Te imponujące now…
$545,992
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Dom 4 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa oddzielna od dewelopera w Orihuela. Dwupiętrowa willa o powierzchni 151,6 m2…
$477,843
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Dom w Orihuela, Hiszpania
Dom
Orihuela, Hiszpania
$1,77M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Piękna willa z 3 sypialniami w prestiżowej lokalizacji, na pierwszej linii pola golfowego La…
$630,062
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Szeregowiec 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten wspaniały, w pełni odnowiony 2-sypialnia i 1,5-łazienka kamienica znajduje się w prestiż…
$233,233
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Nowa luksusowa willa na sprzedaż w La Zenia, Orihuela Costa Exclusive mieszkająca w pobliżu …
$1,98M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Ten nowy projekt mieszkalny składa się tylko z trzech pojedynczych willi łączących nowoczesn…
$885,400
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji, zaledwie 200 metrów od krys…
$1,35M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Willa z trzema sypialniami w Cabo Roig
$1,03M
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Dom 5 pokojów w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż luksusowa willa w dwóch piętrach w mieście Dehesa de Campoamor. Dehesa de Campoa…
$1,14M
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Willa w Entrenaranjos, Hiszpania
Willa
Entrenaranjos, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
New Build Villas at Vistabella Golf Resort – Orihuela Experience modern Mediterrane…
$628,375
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Dom 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy wspaniałą willę na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Cabo Roig. Dwupiętrowy dom o …
$2,79M
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Szeregowiec 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Odkryj ten wspaniały triplex z trzema sypialniami w południowej części La Zenia, Orihela Cos…
$323,113
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Dom 6 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa nad morzem w La Zenia, Orihuela CostaVilla o powierzchni 400 metrów kwadra…
$1,48M
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Szeregowiec w Orihuela, Hiszpania
Szeregowiec
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
ekskluzywny nowy projekt budowlany w Orihuela Costa Favored lokalizacji w samym sercu Costa …
$374,108
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