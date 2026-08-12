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Domy na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
1041
Estepona
479
San Pedro Alcantara
457
Fuengirola
105
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3 212 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
TOP TOP
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 4 łóżko · 3 wanna · 159 m ² zbudowany. Przedst…
$604,732
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Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
UP UP
Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Dom 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 401 m²
Willa z 7 sypialniami na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 7 łóżko · 3 wanna · 401 m ² zbu…
$2,77M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Calahonda. 3 łóżko · 2 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedst…
$554,760
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Dom 2 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
2-sypialnia kamienica na sprzedaż w Málaga Centro. 2 łóżko · 1 wanna · 71 m ² zbudowany. Prz…
$403,924
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Dom 3 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Artola. 3 łóżko · 3 wanna · 148 m ² zbudowany. Przedstawi…
$745,518
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 886 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Los Arqueros. 6 łóżko · 9 wanna · 886 m ² zbudowany. Prz…
$4,61M
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Dom 6 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 482 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Sierrezuela. 6 łóżko · 7 wanna · 482 m ² zbudowany. Prze…
$2,19M
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Dom 6 pokojów w Malaga, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 120 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Málaga Ciudad. 6 łóżko · 3 wanna · 1120 m ² zbudowany. P…
$1,44M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 2 wanna · 170 m ² zbudo…
$1,33M
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Dom 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 038 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 6 łóżko · 8 wanna · 1038 m ² zbudowany. Przed…
$4,62M
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Dom 4 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 191 m²
4-pokojowe kamienica na sprzedaż w Málaga Centro. 4 łóżko · 4 wanna · 191 m ² zbudowany. Prz…
$1,15M
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 276 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w La Cala de Mijas. 4 łóżko · 3 wanna · 276 m ² zbudowany. …
$575,962
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Dom 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Manilva. 5 łóżko · 4 wanna · 180 m ² zbudowany. Przedsta…
$685,395
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Dom 5 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 5 łóżko · 5 wanna · 407 m ² zbudowany. Przeds…
$4,91M
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudowany. P…
$825,160
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Dom 4 pokoi w Artola, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Artola, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Marbesa. 4 łóżko · 3 wanna · 125 m ² zbudowany. Przedstaw…
$865,726
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 539 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucia. 6 łóżko · 6 wanna · 539 m ² zbudowany. …
$4,91M
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Dom 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
2-sypialnia kamienica na sprzedaż w Riviera del Sol. 2 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudowany. …
$692,384
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Dom 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 528 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Casares. 4 łóżko · 4 wanna · 528 m ² zbudowany. Przedsta…
$4,85M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Dom 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 505 m²
4-sypialna willa na sprzedaż w Coín. 4 łóżko · 3 wanna · 505 m ² zbudowany. Przedstawione pr…
$2,22M
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Dom 5 pokojów w Ricmar, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 326 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w El Rosario. 5 łóżko · 5 wanna · 326 m ² zbudowany. Przed…
$2,40M
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Dom 6 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 6 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
6-sypialnia kamienica na sprzedaż w Guadalmina Alta. 6 łóżko · 4 wanna · 305 m ² zbudowany. …
$1,67M
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Dom 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Sierra Blanca. 5 łóżko · 4 wanna · 390 m ² zbudowany. Pr…
$7,51M
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Dom 3 pokoi w Malaga, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Malaga, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Alhaurín de la Torre. 3 łóżko · 3 wanna · 177 m ² z…
$705,008
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Dom 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
3-pokojowe kamienice na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 3 wanna · 145 m ² zbudo…
$736,079
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Dom 8 pokojów w Ricmar, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 547 m²
Willa z 8 sypialniami na sprzedaż w El Rosario. 8 łóżko · 7 wanna · 547 m ² zbudowany. Przed…
$2,89M
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Dom 6 pokojów w Bel Air, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Bel Air, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 399 m²
Willa z 6 sypialniami na sprzedaż w El Paraiso. 6 łóżko · 7 wanna · 399 m ² zbudowany. Przed…
$4,27M
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Dom 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 023 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 5 łóżko · 5 wanna · 1023 m ² zbudowany.…
$8,67M
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Typy nieruchomości w Malaga.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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