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Domy na sprzedaż w Alhama de Murcia, Hiszpania

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wille
21
bungalow
6
58 obiektów total found
Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
WILLAS SIECI W CONDADO DE ALHAMA GOLFBOAN Nowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alhama…
$338,666
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Wille w Alhame de Murcia są luksusowym schroniskiem otoczonym imponującym środowiskiem natur…
$381,137
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Bungalow w Alhama de Murcia, Hiszpania
Bungalow
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
$279,773
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 5 pokojów w Alhama de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 75 m²
Domy z 4 Sypialniami, Prywatnymi Basenami, Ogrodami i Tarasami na Dachu w Mazarrón, Murcja P…
$309,867
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Willa 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Nowoczesne, Przestronne, Wolnostojące Wille z 2 lub 3 Sypialniami i Prywatnymi Piwnicami w M…
$339,370
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Dom 5 pokojów w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowa willa w Alhama de Murcia. Willa znajduje się w zamkniętym kompleksie mieszkalnym składa…
$418,113
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
NOWE WILLAS BUDOWY W CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nowy kompleks willi w Condado de Alhama Golf…
$401,132
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowe wille są luksusowym schroniskiem otoczonym spektakularną naturą. Te właściwości, znajdu…
$397,065
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Dom 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy nową willę w mieście Alhama de Murcia. Alhama de Murcia to malownicze hiszpańs…
$434,268
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Dom 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy nową willę w mieście Alhama de Murcia. Willa znajduje się w zamkniętym komplek…
$420,843
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Wille w nowej konstrukcji są luksusowym schroniskiem otoczonym imponującym krajobrazem natur…
$374,310
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Dom 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Nowoczesne Wille w Zabudowie Bliźniaczej z 3 Sypialniami w Puerto de Mazarrón Kompleks znajd…
$336,281
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Te wille w nowym budynku są luksusowym schroniskiem otoczonym spektakularną naturą. Te właśc…
$381,137
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Bungalow 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Żyć w samym sercu hrabstwa Alhama, zaledwie kilka kroków od centrum handlowego Al Kassar, w …
$300,927
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowe wille w Condado de Alhama z Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi i apartamentów w C…
$437,111
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy nową willę w mieście Alhama de Murcia. Willa znajduje się w zamkniętym komplek…
$306,047
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
NEW BUILD VILLAS IN CONDADO DE ALHAMA GOLF COURSE New Build residential complex of…
$371,797
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Dom 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Nowoczesne Wille w Zabudowie Bliźniaczej z 3 Sypialniami i Tarasami na Dachu w Puerto de Maz…
$331,700
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Odkryj tę ekskluzywną kolekcję willi znajdujących się w uprzywilejowanej lokalizacji obok pr…
$346,891
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Dom 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/1
Przedstawiamy nową willę w mieście Alhama de Murcia. Willa znajduje się w zamkniętym komplek…
$362,364
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Bungalow w Alhama de Murcia, Hiszpania
Bungalow
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
ALHAMA NATURE RESORT - Nowa budowa Bungalow z 3 sypialniami w Alhama de Murcia, Costa Blanca…
$254,286
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Nowe wille są luksusowym schroniskiem otoczonym spektakularną naturą. Te właściwości, znajdu…
$419,819
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Dom 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Wille w Alhame de Murcia są luksusowym schronieniem pośród imponującego środowiska naturalne…
$323,113
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
ekskluzywne wille zbudowane z najwyższymi standardami jakości w uprzywilejowanej lokalizacji…
$420,843
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Bungalow 2 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
W samym sercu hrabstwa Alhama, zaledwie kilka kroków od Al Kassar Mall, jest ekskluzywny kom…
$273,053
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Willa w Alhama de Murcia, Hiszpania
Willa
Alhama de Murcia, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Nowe wille w Condado de Alhama z Golf FieldNowy kompleks mieszkalny willi w Condado de Alham…
$381,401
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowe wille są luksusowym schroniskiem otoczonym spektakularną naturą. Te właściwości, znajdu…
$368,622
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
ekskluzywne wille zbudowane z najwyższymi standardami jakości w uprzywilejowanej lokalizacji…
$369,759
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Dom 3 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Odkryj ekskluzywną promocję na sprzedaż eleganckich willi indywidualnych zbudowanych zgodnie…
$363,957
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Szeregowiec 4 pokoi w Alhama de Murcia, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Alhama de Murcia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Domy Szeregowe z 3 Sypialniami i Prywatnymi Basenami w Mazarrón, Murcja Położona w Mazarrón,…
$276,133
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