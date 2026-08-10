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Domy na sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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wille
174
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41
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43
338 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten ekskluzywny projekt mieszkaniowy znajduje się w Serenie Golf, jednym z najbardziej wysun…
$653,051
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
New Build Villas with Private Pool Near La Serena Golf in Los Alcazares Exclusive Boutique …
$495,259
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcázares, w zamieszkałej…
$531,687
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TekceTekce
Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
New Build Villas Near Serena Golf in Los Alcazares Modern Villas in a Prime Coastal and Gol…
$802,705
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcazares, w zamieszk…
$549,025
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Dom 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w dwóch piętrach z nowoczesnym designem, o powierzchni 105 metrów kwadratowych. m, skład…
$432,285
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 99 m²
Ten kompleks mieszkalny znajduje się w obszarze golfowym Serena Los Alcazares, w zamieszkałe…
$537,467
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje unikal…
$364,803
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Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Odkryj te ekskluzywne nowe wydarzenia w uprzywilejowanej okolicy Los Alcazares, w samym serc…
$624,039
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 178 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, te ekskluzywne 8 domów jednorodzinnych oferują ide…
$692,956
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Nowe budynki i wille bezpośrednio na polu golfowym w Los Alcázares, Costa Cálida ekskluzywny…
$653,051
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Willa 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem ogrodowym i niesamowitymi wi…
$673,159
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Nowy kompleks mieszkalny obok klubu golfowego La Serena, Los Alcazares. Ten ekskluzywny nowy…
$309,303
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Nowo wybudowane wille w pobliżu klubu golfowego La Serena i plaży w Los AlcazaresOdkryj eksk…
$547,608
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 228 m²
Nowy kompleks mieszkalny w pobliżu La Serena Golf, Los Alcazares20 willi w kompleksie golfow…
$807,382
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Nowy kompleks mieszkalny obok Sereny Golf Club i Mar Menor Bay w Los AlcazaresNowoczesne życ…
$648,724
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, te domki oferują wyjątkową okazję cieszyć się życi…
$464,564
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Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
New Build Villas with Private Pool at Serena Golf-Los Alcazares Boutique Collection of Mode…
$544,602
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Nowe wille w stylu Ibiza w Los AlcazaresDwupiętrowe wille w stylu Ibiza, 3 sypialnie, 2 łazi…
$524,458
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Szeregowiec 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w dzielnicy golfowej Serena w Los Alcazares, w zamieszkałej…
$537,467
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Szeregowiec w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
3 sypialnia z widokiem na morze i garaż. Spektakularna rezydencja zaledwie kilka metrów od m…
$367,389
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Dom 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Odkryj ten wspaniały nowy dom z 4 sypialniami, zaprojektowany dla maksymalnego komfortu i ja…
$450,778
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Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Lokalizacja ta oferuje wiele nieruchomości iserta, spełniając różne potrzeby, od kompaktowyc…
$459,621
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
NOWE WILLE BUDYNKOWE W LOS ALKAZARES Nowa willa zbudowana na hojnej działce 350m2 w Los Alca…
$461,750
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Bungalow w Los Alcazares, Hiszpania
Bungalow
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcazares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje unikal…
$329,488
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
New Build Residential Complex Near Serena Golf and the Mar Menor in Los Alcazares M…
$626,352
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Willa w Los Alcazares, Hiszpania
Willa
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
NEW BUILD VILLAS IN LOS ALCAZARES New Build development of 12 exclusive detached villas…
$766,169
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Szeregowiec w Los Alcazares, Hiszpania
Szeregowiec
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Mieszkalny rozwój nieruchomości Quad znajduje się w pobliżu Serena Golf, w Los Alcázares. Pr…
$540,821
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Dom 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w dwóch piętrach z nowoczesnym designem, powierzchnia dzienna 101 metrów kwadratowych, s…
$404,429
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Dom 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Odkryj imponujące nowe, odosobnione i inline wille na jednym piętrze z solarium, prywatny ba…
$600,922
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