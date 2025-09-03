Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
1 767 obiektów total found
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 351 m²
W centrum Albir stoi ta duża willa. Willa jest obecnie podzielona na dwie oddzielne jedno…
$511,460
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 307 m²
Mamy nowe luksusowe wille w Polop! Przedstawiamy ten nowy budynek ekskluzywne niezależne luk…
$784,626
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Willa ta znajduje się w słynnej urbanizacji Bello Horizonte, między La Nucia, Alfaz del Pi i…
$459,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Tut TravelTut Travel
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 288 m²
Tutaj mamy piękną willę w La Nucia. Willa znajduje się między La Nucia i Altea. Kiedyś była …
$459,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowy projekt nowoczesnych domów rodzinnych z ekskluzywnym designem, ponieważ można wybrać sz…
$394,638
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piękny duży dom rodzinny z 3 sypialniami, położony w pięknej dzielnicy La Nucia Ten dom zos…
$494,024
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piękna, zupełnie nowa willa w La Nucia. Jest idealnie usytuowany w cichym, słonecznym otocz…
$684,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Piękna willa na sprzedaż znajduje się w cichej dzielnicy La Nucia, zaledwie kilka minut jazd…
$668,385
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
U stóp Śpiącego Lwa leży urbanizacja zwana La Alberca de Polop, z spektakularnym widokiem na…
$610,265
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Piękna hiszpańska willa z dwoma oddzielnymi apartamentami gościnnymi. Dom ma w sumie 218m2 z…
$900,481
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Willa Polop, zupełnie nowa. Willa jest nową dwupiętrową budowlą w Polop. Po wejściu znajdzie…
$639,325
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Wyłączny projekt 12 niezależnych willi w budowie. Będziesz cieszyć się dużą otwartą przes…
$726,506
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dom jest idealnie położony w pobliżu Albir. Jest pokój dzienny z jadalnią, duża kuchnia…
$406,843
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Szeregowiec w lAlfas del Pi, Hiszpania
Szeregowiec
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Nowoczesny dom rodzinny w pięknej urbanizacji w pobliżu gór Albir. Dom ma cztery piętra o po…
$534,708
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Nowoczesny design i rozwój wsi budowlanych, gdzie można cieszyć się klimatem, z doskonałego …
$441,716
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Szeregowiec w la Nucia, Hiszpania
Szeregowiec
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Fantastyczny dom rodzinny w La Nucia z 3 sypialniami i 3,5 łazienkami, w pełni odnowiony i g…
$392,914
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piękna willa ze wszystkim na jednym piętrze, z pensjonatem, między Alphas i Albir. Bardzo d…
$652,546
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Piękna willa w urbanizacji San Rafael w Alfaz del Pi. Willa ma dwa piętra i powierzchnię mi…
$924,116
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Ten dom znajduje się w słynnej urbanizacji w Polop. Willa składa się z trzech pięter. Na pa…
$511,460
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w Polop, Hiszpania
Willa
Polop, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Tutaj mamy ładną willę na sprzedaż w Polop. Przestronna willa rozłożona na dwóch piętrach. …
$742,780
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Ta willa jest dla Ciebie, jeśli szukasz inwestycji, która daje Ci więcej niż 45,000 euro roc…
$881,066
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 366 m²
Piękna willa w hiszpańskim stylu znajduje się w jednej z najlepszych lokalizacji Albir. Will…
$784,626
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Ta piękna willa znajduje się w bardzo popularnej dzielnicy Bello Horizonte La Nucia. W tej …
$924,116
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 317 m²
Willa w stylu wiejskim znajduje się między La Nucía i Altea! Ta fantastyczna willa o powier…
$633,242
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 620 m²
Willa składa się z dwóch pięter i działki o powierzchni około 1,100m2. Na parterze willi zna…
$870,645
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Zapraszamy do nowoczesnego kompleksu willi w centrum La Nucia, ale znajduje się w cichej oko…
$592,829
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Willa w La Nucia o wyjątkowej jakości. Ten dom jest podzielony na dwa z na pierwszym pięt…
$976,424
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 379 m²
Pięknie prezentowana willa w Alphas del Pi na Costa Blanca. Znajduje się w bardzo popularne…
$842,747
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w lAlfas del Pi, Hiszpania
Willa
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 359 m²
Piękna willa w Alfaz del Pi z najlepszą lokalizacją. Ten dom jest podzielony na dwa apartam…
$1,04M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Willa w la Nucia, Hiszpania
Willa
la Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Urocza willa w La Nucia. W pełni odnowiona willa. Dom posiada nowoczesną otwartą kuchnię z …
$680,010
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ART Real Estate Costa Blanca SL
Języki komunikacji
English, Deutsch, Español, Français, Svenska

Typy nieruchomości w la Marina Baixa.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się