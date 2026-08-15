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Domy na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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951 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Oferujemy przytulny dom położony w okolicy Carrefour, Torrevieja, idealne miejsce na pobyt s…
$161,828
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Położony w pożądanym obszarze plaży Los Locos, w tętniącym życiem mieście Torrevieja, ten ka…
$241,758
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Dom 3 pokoi w La Mata, Hiszpania
Dom 3 pokoi
La Mata, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Jeśli szukasz nowoczesnego zakwaterowania nad morzem, które jest gotowe do wejścia i nie wym…
$386,498
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Oddzielna willa narożna z prywatnym basenem, znajduje się w Los Altos, Orihela Costa, jednym…
$381,724
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Szeregowiec 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/1
Kod 20260814101723Townhouse na sprzedaż 40 m2 w Hiszpanii, Torrevieja, Alicante, w pobliżu m…
$43,587
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten uroczy domek położony w prestiżowej dzielnicy Los Frutales w Torrevieja. O powier…
$313,907
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TekceTekce
Szeregowiec 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Odkryj ten fantastyczny dom trzypokojowy w cichym, zamkniętym kompleksie mieszkalnym z basen…
$283,401
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Szeregowiec 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Uroczy bungalow, położony w cichej i pięknej okolicy La Velleta w Torrevieja, jest idealnym …
$439,560
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Odkryj ten spektakularny, w pełni odrestaurowany dom, położony w cichej dzielnicy mieszkalne…
$422,036
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy ten wspaniały dom jednoosobowy położony w jednym z najbardziej wysuniętych obs…
$761,923
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
$366,408
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Dom 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Zapraszamy do nowoczesnej i stylowo odnowionej kamienicy w atrakcyjnym kompleksie mieszkalny…
$456,558
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych apartamentów, starannie zaproj…
$374,493
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Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Laguna Village - Laguna Rosa, Torrevieja (Costa Blanca Sur) to ekskluzywny kompleks mieszkal…
$473,895
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Dom 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 274 m²
Chalet znajduje się w Torrevieja, w okolicy La Mata, zaledwie 180 metrów od plaży La Mata. O…
$992,868
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych apartamentów, starannie zaproj…
$397,610
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Dom 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Zapraszamy do tej imponującej i nowoczesnej willi w atrakcyjnej okolicy Los Balcones, Torrev…
$572,142
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Coronella Przewodniczący Żyjąc przez TM jest nowy rozwój mieszkaniowy przez TM Real Estate G…
$431,518
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 146 m²
Opis terenu: W uroczym mieście Torrevieja na Costa Blanca oferujemy kompleks mieszkalny z 34…
$376,657
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny nowych budynków znajduje się w Alicante, w mieście Torrev…
$364,090
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych rezydencji, starannie zaprojek…
$397,610
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
$396,345
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 1
Piękna willa gotowa do zamieszkania z tarasem na dachu, prywatnym basenem i ogrodem blisko p…
$499,175
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych luksusowych apartamentów, starannie zaproj…
$428,817
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Dom 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy indywidualny projekt budowlany, na dwóch miejscach o 385 m kw., a dzia? ka o 400 k…
$866,882
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Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych domów luksusowych, starannie zaprojektowan…
$461,181
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
$403,389
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony pomiędzy La Mata Lagoon Nature Park a Torrevieja Pink…
$392,986
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
NOWY BUDYNK KOMPLEX APARTACJI BUNGALOW W BALKONIE LOS Nowa konstrukcja Unique kompleks miesz…
$379,940
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Bungalow 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 112 nowoczesnych domów luksusowych, starannie zaprojektowan…
$377,960
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