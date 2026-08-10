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Domy na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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Calp
173
Javea
87
Denia
47
791 obiekt total found
Szeregowiec 2 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny w El Verger, składający się z 26 kamienic i domów par…
$310,922
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Dom 3 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 588 m²
Odkryj rezydencję, która przedefiniuje nowoczesny śródziemnomorski luksus, gdzie architektur…
$2,50M
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Szeregowiec 3 pokoi w el Verger, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
el Verger, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Położony w Alicante, w obszarze El Verger, ten nowy projekt budowlany jest innowacyjną propo…
$583,700
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Dom 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Odkryj rezydencję, która odbudowuje nowoczesny śródziemnomorski luksus, gdzie architektura, …
$3,01M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$3,00M
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Willa w els Poblets, Hiszpania
Willa
els Poblets, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
$553,375
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Dom 4 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w trzech piętrach ma powierzchnię 313.34 m2, składa się z trzech sypialni (dwóch z nich …
$1,73M
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Dom 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 164 m²
Piętro 1/1
Prezentujemy dom z pięknym widokiem na morze i Ifach rock w Calpe - popularnym miejscem tury…
$517,817
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Willa w Teulada, Hiszpania
Willa
Teulada, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 489 m²
Komfortowa i nowoczesna willa z prywatnym basenem, 5 sypialniami, usytuowana na całkowicie p…
$1,72M
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Dom 9 pokojów w Calp, Hiszpania
Dom 9 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Oferujemy przestronną, komfortową willę z widokiem na morze w Calpe - popularnym miejscem tu…
$853,291
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Dom 3 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 545 m²
W uroczej okolicy Benissa, te ekskluzywne właściwości oferują unikalne połączenie luksusu i …
$2,02M
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 426 m²
Położony w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Calpe, ta luksusowa willa jest idealn…
$3,29M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Willa w Javea, o powierzchni 152 m2. W bliskim sąsiedztwie wszystkich niezbędnych usług. Wil…
$859,175
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Szeregowiec 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ciesz się życiem kilka kroków od Morza Śródziemnego w unikalnym kompleksie domów znajdującyc…
$456,558
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Luksusowe, nowo wybudowane domy z widokiem na morze w ekskluzywnych willach Benitachell w Go…
$1,08M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 770 m²
Situated on an elevated plot, this villa offers unobstructed views of the sea, the natural p…
$3,59M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 716 m²
Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in La Fustera, Benissa Costa This exclusive new-…
$3,29M
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Dom 4 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy komfortową willę w kompleksie Residencial Fanidix w Benissie. Jest to nowy kom…
$847,602
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Położony w uroczym mieście Calpe, ta ekskluzywna kolekcja trzech domów jednorodzinnych oferu…
$1,37M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 491 m²
Położony w wyłącznej okolicy Cumbre del Sol, willa oferuje unikalne doświadczenie życia z wi…
$2,29M
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Dom 4 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
Odkryj elegancką willę w Benissie, położoną w Alicante, która oferuje wspaniałe widoki na Mo…
$3,18M
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Willa 4 pokoi w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa 4 pokoi
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Cumbre del Sol Położone w Benitache…
$2,46M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
A house with soul, a house that embraces Legend has it that long ago, on the hills of Benis…
$2,59M
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Dom 4 pokoi w Benissa, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Benissa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 557 m²
Przedstawiamy Państwu tę imponującą nową willę, w której nowoczesny design jest połączony z …
$2,51M
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Willa w Benissa, Hiszpania
Willa
Benissa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 502 m²
Luxury Contemporary Villa with Panoramic Sea Views in Montemar, Benissa Exclusive N…
$4,28M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 621 m²
W Resort Residential Cumbre del Sol tworzymy wille dla wszystkich stylu życia, trzeba tylko …
$3,22M
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Willa w el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Willa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Ciesz się spokojem tej wspaniałej willi z jej wyjątkową cechą - oszałamiający widok na musuj…
$854,276
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Projekt ten znajduje się w jednym z ulubionych obszarów mieszkalnych wszystkich mieszkańców …
$1,37M
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Willa w Javea, Hiszpania
Willa
Javea, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Odkryj ten ekskluzywny, nowo wybudowany dom, zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną prywatn…
$970,342
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 410 m²
Ta nowa willa znajduje się w prywatnym kompleksie sześciu luksusowych nieruchomości znajduje…
$2,16M
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Typy nieruchomości w la Marina Alta.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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