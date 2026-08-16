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Domy na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

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60 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
Odkryj swój wymarzony dom na plaży kurortu Playa de San Juan w Alicante. Ten olśniewający od…
$1,10M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Dom 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Witamy w wyjątkowym życiu Alicante. Ten wspaniały obiekt obejmuje 111 m2, oferując harmonijn…
$557,497
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Dom 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Odkryj swój wymarzony dom w tej wyśmienitej willi, która oferuje idealne połączenie całorocz…
$553,648
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
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TekceTekce
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Bliźniak 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Apartamenty Typu Loft z 1 Sypialnią, Basenem i Tarasami w Benalúa, Alicante Położone w Alica…
$337,782
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Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Na sprzedaż znajduje się oddzielny domek położony naprzeciwko pola golfowego, HOY 4. Domek z…
$1,10M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Newly Built Semi-Detached and Terraced Houses in Cabo de las Huertas, Alicante High…
$1,34M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Bliźniak w Alicante, Hiszpania
Bliźniak
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
Nieruchomości Casamayor oferuje ten ekskluzywny duplex na sprzedaż z widokiem na morze na De…
$895,642
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Dom 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Powierzchnia działki: 1.650 m2 od 124; Powierzchnia budowlana: 500 m2Sypialnie: 5 głównych +…
$1,50M
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Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
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Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
14 domów jednorodzinnych z 4 i 5 sypialniami, z piwnicą w piwnicy, parter, pierwsze piętro i…
$1,33M
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Dom w Alicante, Hiszpania
Dom
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
ekskluzywna willa w Calpe, Alicante z prywatnym basenem i główną lokalizacją Ta luksusowa wi…
$1,16M
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Dom 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swój wymarzony dom w tej wyśmienitej willi oferującej idealne połączenie całorocznych…
$553,648
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 204 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,32M
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 548 m²
San Juan beach is Alicante's most famous beach, with sands stretching from the beaches at El…
$1,61M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 126 m²
Price reduced for a quick sale! Luxurious Seaside Villa in Alicante!Location: The most pr…
$5,70M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
--- Nasza oferta usług all inclusive: - Fachowa wiedza i doświadczenie w zakresie nowych …
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
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Dom 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
Odkryj swój wymarzony dom na rajskiej plaży San Juan w Alicante. Ten imponujący odnowiony bu…
$1,10M
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Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Odkryj swój wymarzony dom na rajskiej plaży San Juan w Alicante. Ten imponujący odnowiony bu…
$1,21M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Bliźniak 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Apartamenty Typu Loft z 1 Sypialnią, Basenem i Tarasami w Benalúa, Alicante Położone w Alica…
$372,725
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 559 m²
Plaża San Juan jest najsłynniejszą plażą Alicante, z piaskiem rozciągającym się od plaż El C…
$1,85M
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Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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