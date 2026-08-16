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Domy na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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163 obiekty total found
Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Air conditioning, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$2,08M
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Townhouse na sprzedaż w nowo wybudowanym elitarnym kompleksie mieszkalnym PortoNovo w centru…
$635,626
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż trzypiętrowa kamienica położona w El Camison, na granicy miast Los Cristianos i …
$524,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż w kamienicach w La Finca, pierwsza faza Aguilas del Teide. Na parterze znajduje …
$305,567
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Szeregowiec w Santiago del Teide, Hiszpania
Szeregowiec
Santiago del Teide, Hiszpania
Liczba łazienek 2
W przypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Miraverde, Hiszpania
Szeregowiec
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 3
Townhouse na pierwszej linii Del DuqueNa sprzedaż znajduje się wyjątkowy dom położony w elit…
$1,41M
VAT
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TekceTekce
Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż unikalną willę otoczoną ogrodami i na pierwszej lini…
$3,43M
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$639,443
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Bliźniak 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w kompleksie El Cortijo, w samym sercu Playa de Las Amer…
$256,583
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Bliźniak 3 pokoi w Santiago del Teide, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Santiago del Teide, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż jest wspaniały duplex z widokiem na ocean, położony w mieście turystycznym Puert…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Arona, Hiszpania
Szeregowiec
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż narożnik trzypiętrowy kamienica o powierzchni 135 m ². Położony w El Camison, na…
$465,348
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Willa w El Sauzal, Hiszpania
Willa
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 780 m²
An exclusive villa is now for sale in El Sausal — one of the most prestigious areas in the n…
$3,20M
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom na sprzedaż w kompleksie Terrazas del Galeon w Adeje. Dom składa się z salo…
$290,405
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Bliźniak 2 pokoi w El Bebedero, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż znajduje się penhouse duplex, który znajduje się w kompleksie Diany w strefie Bu…
$173,777
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Bliźniak 1 pokój w Arona, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Taras, wspólny basen
$285,998
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Bliźniak w Icod de los Vinos, Hiszpania
Bliźniak
Icod de los Vinos, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
We are pleased to offer a spacious and bright two-bedroom duplex apartment in one of the mos…
$831,275
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Szeregowiec w San Miguel de Abona, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Wspólny basen, Balkon
$340,591
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Located in one of the most exclusive and peaceful residential areas of Chayofa, just a few m…
$922,513
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Willa w Santa Ursula, Hiszpania
Willa
Santa Ursula, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Tuin, Terras, garaż
$660,016
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 172 m²
Luxury villas – corales residences | tenerife Located in one of the most exclusive and soug…
$2,56M
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Szeregowiec w Adeje, Hiszpania
Szeregowiec
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Townhouse for sale in Los Menores, Tenerife. Two-storey house with a comfortable layout: - T…
$447,416
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Dom 4 pokoi w El Sauzal, Hiszpania
Dom 4 pokoi
El Sauzal, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
\ An exclusive villa with panoramic ocean views is now for sale in the prestigious La Baran…
$672,069
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Willa w Adeje, Hiszpania
Willa
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Klimatyzacja, Tuin, privé zwembad
$633,444
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Ogród, Taras, parking, prywatny basen
$1,88M
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Bliźniak 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Bliźniak 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Colina Blanca w San Eugenio Alto. 1 sypial…
$160,948
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Willa w Miraverde, Hiszpania
Willa
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ekskluzywna willa Premium na sprzedaż, znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obsz…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Willa
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
the Unique country house of the architect and fantastically locateded directly on the northe…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 140 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Parking, Prywatny basen, Wspólny basen
$1,74M
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Typy nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife.

wille
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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